Nie masz klimatyzacji, a jest upał? Oto sprawdzony trik z butelką. Fot. shutterstock

Klimatyzacja to spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić. Ale istnieją tańsze, domowe alternatywy, które skutecznie przynoszą ulgę w upalne dni. Włosi stosują na przykład trik z butelką wody przy oknie. Oto szczegóły tego i innych pomysłów.

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Oczywiście każdy chciałby mieć w upalne dni klimatyzator w mieszkaniu lub rolety w oknach. Nie zawsze jednak taka opcja wchodzi w grę. Na szczęście istnieją tanie, proste i dostępne dla każdego sposoby na to, jak schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji, gdy na zewnątrz skwar, a w mieszkaniu robi się coraz cieplej.

Brak klimatyzatora w domu to nie problem. Patent z butelką wody stosują Włosi

Ważne w tym wszystkim jest wietrzenie mieszkania. Najlepiej zrobić to wcześnie rano lub wieczorem, gdy temperatury są nieco niższe. Naprawdę dobrze przewietrzone mieszkanie przynajmniej raz dziennie jest pomocne.

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Włosi i Hiszpanie stosują też patent z butelką wody w oknie. Najlepiej, jeszcze przed postawieniem jej na parapecie, włożyć ją na kilka godzin do zamrażarki. Taka schłodzona butelka przy otwartym oknie będzie prowizorycznym klimatyzatorem, dającym lekki powiew nieco chłodniejszego powietrza. To samo można zrobić z taką schłodzoną butelką przy wentylatorze. Wystarczy postawić ją przed samym urządzeniem, a ono rozprowadzi już chłód po mieszkaniu.

Zarzuć wilgotny ręcznik na okno. To też sprawdzony trik na upał

Inny sprawdzony trik to wilgotne tkaniny w oknach. Wystarczy rozwiesić mokre prześcieradło lub ręcznik tam, gdzie wpada powietrze. Powstający wtedy lekki przeciąg przyspiesza parowanie wody, co naturalnie i skutecznie schładza pokój. To zresztą też kultowa metoda z południa Europy, stosowana wszędzie tam, gdzie brakuje klimatyzacji.

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Ponadto głównym źródłem nagrzewania się pomieszczeń są przeszklenia. Z tego względu kluczowym krokiem jest kontrolowane ograniczanie dopływu światła. Zastosowanie w oknach rolet, żaluzji bądź zasłon pozwala na skuteczne odbicie promieni słońca. Nawet narzucenie koca lub ręcznika na okno będzie pomocne.

Lato 2026 może mocno nas zaskoczyć. Patenty na upał będą przydatne

Te patenty na upalne dni na pewno się przydadzą. Choć jak dotąd mieliśmy tylko kilka dni skwaru, to pogoda w tegoroczne lato może nas jeszcze zaskoczyć. W naTemat ostatnio analizowaliśmy prognozy na wszystkie letnie miesiące. Okazuje się, że ten sezon będzie wyjątkowy. Temperatura ma wyjść poza normy wieloletnie.

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W czerwcu "w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". "Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej" – wynika z prognoz IMGW.

Podobnie w lipcu i w sierpniu termometry mogą pokazać średnio wyższe temperatury. Mapy wskazują na czerwone odchylenia od normy od Bałtyku aż po Tatry, przy jednoczesnym zachowaniu typowych dla tego okresu sum opadów. Według synoptyków lato 2026 będzie rekordowe, a pierwsza fala upałów może nadejść już w czerwcu.