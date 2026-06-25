Uważaj na niektóre przedmioty w upał. Fot. shutterstock

Nad Polskę dotarły mordercze upały. W związku z tym urosło też ryzyko pożarów. W swoich domach, mieszkaniach czy samochodach z pewnością mamy przedmioty, które w tej aurze też mogą być niebezpieczne, bo mogą wybuchnąć. Podpowiadamy na co uważać i co najlepiej zrobić przed przyjściem największego apogeum ciepła.

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Polskę ogarnęła fala ekstremalnych upałów. W niektórych regionach w czwartek 25 czerwca nie było 9 rano, a niektóre termometry pokazywały... 50 stopni C. w nasłonecznionym miejscu. To jednak ma być dopiero początek, bo apogeum ciepła dopiero przed nami i w weekend ma być jeszcze gorzej. Wszystko przez kopułę ciepła, która zawisła nad Hiszpanią, Francją, Włochami. Ale Polska też odczuje tego skutki.

Te podstawowe przedmioty mogą wybuchnąć w upał. Uważaj, bo na pewno któryś masz w domu

W czasie fali gorąca skupiamy się zazwyczaj na piciu wody, unikaniu słońca i nakładaniu kremów z filtrem UV. Okazuje się jednak, że wysokie temperatury niosą ze sobą także inne, niewidoczne na pierwszy rzut oka zagrożenie. Eksperci ds. bezpieczeństwa pożarowego z firmy Chorlton Fireworks ostrzegają, że przedmioty, które codziennie trzymamy w domach, garażach czy samochodach, pod wpływem upałów mogą stać się bombami z opóźnionym zapłonem.

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Oto lista rzeczy, które w czasie upałów wymagają szczególnej uwagi, oraz wskazówki, jak bezpiecznie je przechowywać:

1. Aerozole (dezodoranty, lakiery, odświeżacze powietrza)

Zostawione na pełnym słońcu – na przykład na parapecie lub w zamkniętym samochodzie – puszki z aerozolem mogą błyskawicznie rozgrzać się do temperatury przekraczającej 50°C. Grozi to rozszczelnieniem opakowania, a nawet jego wybuchem.

Zasada bezpieczeństwa: Wszystkie spraye trzymaj w miejscach chłodnych, zacienionych i suchych, z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła.

2. Butle gazowe (np. do grilla)

Sezon grillowy w pełni, ale butle z propan-butanem wymagają szczególnego nadzoru. Często przechowujemy je w szopach lub blaszanych garażach, które w upalne dni działają jak piekarnik. Ekstremalne nagrzanie butli drastycznie podnosi ciśnienie gazu w jej wnętrzu, co stwarza bezpośrednie ryzyko eksplozji.

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Zasada bezpieczeństwa: Butle gazowe powinny być składowane w dobrze wentylowanych, chłodnych pomieszczeniach, gdzie temperatura nie osiąga wysokich wartości.

3. Baterie i powerbanki

Większość urządzeń codziennego użytku, zabawek czy przenośnych ładowarek działa na bateriach litowych. Są one niezwykle wrażliwe na słońce. Przegrzane ogniwo litowe może ulec tzw. ucieczce termicznej, zacząć gwałtownie dymić, a w skrajnych przypadkach – eksplodować.

Zasada bezpieczeństwa: Absolutnie nigdy nie zostawiaj powerbanków, telefonów ani zabawek na baterie w nagrzanym, zaparkowanym aucie czy na nasłonecznionej desce rozdzielczej.

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4. Zapomniane fajerwerki i chemia domowa

Choć petardy kojarzą się głównie z Sylwestrem, wielu z nas trzyma w domach niewykorzystane zapasy z ubiegłych lat. Eksperci z Chorlton Fireworks przypominają, że materiały pirotechniczne oraz agresywne środki czystości pod wpływem ekstremalnych temperatur mogą wejść w niekontrolowaną reakcję chemiczną i doprowadzić do pożaru.