Nad Polskę dotarły mordercze upały. W związku z tym urosło też ryzyko pożarów. W swoich domach, mieszkaniach czy samochodach z pewnością mamy przedmioty, które w tej aurze też mogą być niebezpieczne, bo mogą wybuchnąć. Podpowiadamy na co uważać i co najlepiej zrobić przed przyjściem największego apogeum ciepła.
Polskę ogarnęła fala ekstremalnych upałów. W niektórych regionach w czwartek 25 czerwca nie było 9 rano, a niektóre termometry pokazywały... 50 stopni C. w nasłonecznionym miejscu. To jednak ma być dopiero początek, bo apogeum ciepła dopiero przed nami i w weekend ma być jeszcze gorzej. Wszystko przez kopułę ciepła, która zawisła nad Hiszpanią, Francją, Włochami. Ale Polska też odczuje tego skutki.
Te podstawowe przedmioty mogą wybuchnąć w upał. Uważaj, bo na pewno któryś masz w domu
W czasie fali gorąca skupiamy się zazwyczaj na piciu wody, unikaniu słońca i nakładaniu kremów z filtrem UV. Okazuje się jednak, że wysokie temperatury niosą ze sobą także inne, niewidoczne na pierwszy rzut oka zagrożenie. Eksperci ds. bezpieczeństwa pożarowego z firmy Chorlton Fireworks ostrzegają, że przedmioty, które codziennie trzymamy w domach, garażach czy samochodach, pod wpływem upałów mogą stać się bombami z opóźnionym zapłonem.
Oto lista rzeczy, które w czasie upałów wymagają szczególnej uwagi, oraz wskazówki, jak bezpiecznie je przechowywać:
1. Aerozole (dezodoranty, lakiery, odświeżacze powietrza)
Zostawione na pełnym słońcu – na przykład na parapecie lub w zamkniętym samochodzie – puszki z aerozolem mogą błyskawicznie rozgrzać się do temperatury przekraczającej 50°C. Grozi to rozszczelnieniem opakowania, a nawet jego wybuchem.
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2. Butle gazowe (np. do grilla)
Sezon grillowy w pełni, ale butle z propan-butanem wymagają szczególnego nadzoru. Często przechowujemy je w szopach lub blaszanych garażach, które w upalne dni działają jak piekarnik. Ekstremalne nagrzanie butli drastycznie podnosi ciśnienie gazu w jej wnętrzu, co stwarza bezpośrednie ryzyko eksplozji.
3. Baterie i powerbanki
Większość urządzeń codziennego użytku, zabawek czy przenośnych ładowarek działa na bateriach litowych. Są one niezwykle wrażliwe na słońce. Przegrzane ogniwo litowe może ulec tzw. ucieczce termicznej, zacząć gwałtownie dymić, a w skrajnych przypadkach – eksplodować.
4. Zapomniane fajerwerki i chemia domowa
Choć petardy kojarzą się głównie z Sylwestrem, wielu z nas trzyma w domach niewykorzystane zapasy z ubiegłych lat. Eksperci z Chorlton Fireworks przypominają, że materiały pirotechniczne oraz agresywne środki czystości pod wpływem ekstremalnych temperatur mogą wejść w niekontrolowaną reakcję chemiczną i doprowadzić do pożaru.
Aby dobrze przygotować się na takie ekstremalne warunki atmosferyczne warto też poznać 3 nawyki, które pomogą bezpiecznie przetrwać upały, o których pisaliśmy ostatnio w naTemat. Podpowiadaliśmy też, co w domu sprawdzi się zamiast klimatyzacji – Włosi stosują tani trik, który działa. A gdy zobaczysz dziecko zamknięte w aucie w upał, reaguj natychmiast.