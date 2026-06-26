Tak najszybciej schłodzisz nagrzane auto. Przestań z odpalaniem klimy na maksa Fot. Shutterstock

Do Polski zbliża się fala upałów. To oznacza oczywiście saunę w samochodach, które zostawicie na dłuższy czas na słońcu. Co zrobić, żeby skutecznie schłodzić ich wnętrze? Wyjaśniamy.

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Znacie to uczucie. Słońce praży od rana, asfalt dosłownie się topi, a wasze auto stało przez ostatnie osiem godzin na "patelni" przed biurem. Podchodzicie, otwieracie drzwi i... uderza w was ściana gorąca rodem z wnętrza pieca hutniczego.

Temperatura w kabinie potrafi wtedy dobić do 60 stopni Celsjusza. Co robi większość kierowców? Wsiada, zatrzaskuje drzwi i odkręca klimatyzację na "LO". Za każdym razem, gdy to widzę, po prostu łapię się za głowę.

Jeśli nie wiesz, jak schłodzić samochód w upał, nawet czterostrefowa klima za kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie przez pierwsze minuty bezradnie rzęzić. Oto sprawdzony sposób na to, żeby w kabinie szybko zrobiło się znośnie, a kompresor klimatyzacji nie wyzionął ducha.

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Zanim dotkniesz klimatyzacji, zrób z drzwi "wachlarz"

Pierwsza i najważniejsza zasada: zanim w ogóle uruchomicie silnik, musicie pozbyć się tego piekielnego, uwięzionego w kabinie powietrza.

Stosuję tu starą, japońską sztuczkę, która sprawdza się absolutnie za każdym razem, gdy muszę przeprowadzić skuteczne chłodzenie auta. Otwieram szybę pasażera z przodu do samego końca. Potem wracam do drzwi kierowcy i energicznie otwieram je i zamykam około pięciu, sześciu razy (nie trzeba nimi trzaskać!).

Działają wtedy jak wielka pompa, która dosłownie wypycha rozgrzane do 60 stopni powietrze na zewnątrz, zasysając z drugiej strony to, które ma "tylko" 30 stopni. Różnica jest odczuwalna natychmiast. To najlepszy sposób na to, jak szybko przewietrzyć wnętrze bez użycia grama paliwa.

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Dobra, najgorsze za nami, można wsiadać. I tu pojawiają się kolejne, kardynalne błędy w używaniu klimatyzacji. Ludzie wsiadają, zamykają szczelnie szyby i dają nawiew na twarz z mocą huraganu. Efekt? Szok termiczny, zapalenie zatok gwarantowane w dwa dni i kompresor, który wyje wniebogłosy.

Zamiast tego zróbcie tak: odpalcie silnik, włączcie klimatyzację, ale na pierwsze kilkaset metrów jazdy otwórzcie wszystkie szyby. Pęd powietrza podczas jazdy wyciągnie resztki gorąca z zakamarków, a w tym czasie układ zdąży się schłodzić i zacznie pompować zimne powietrze. Po około minucie zamykamy okna.

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Jak ustawić nawiewy, żeby nie skończyć u lekarza?

Zawsze powtarzam: klimatyzacja w samochodzie to nie jest wiatrak chłodzący twarz. Żeby schłodzić wnętrze jak najszybciej i najbezpieczniej, kratki nawiewów kierujemy na szybę i na dach kabiny. Zimne powietrze jest cięższe, więc fizyka zrobi swoje, więc zacznie naturalnie opadać na dół, równomiernie schładzając całe wnętrze, jak w dobrze zaprojektowanym salonie premium.

Jeśli macie klimatyzację automatyczną, po prostu użyjcie przycisku "AUTO" i ustawcie 21-22 stopnie. Serio, inżynierowie zrobili to za was. Ustawianie "LO" (czyli minimum) nie sprawi, że z kratek poleci zimniejsze powietrze niż przy ustawieniu na 21 stopni. Poleci po prostu z większą siłą, niepotrzebnie potęgując hałas.

Jeśli zależy wam na ekstremalnie szybkim zbiciu temperatury, użyjcie przycisku obiegu zamkniętego (recyrkulacji). Zamiast wciągać i schładzać wrzątek z zewnątrz, układ będzie oziębiał powietrze już wcześniej lekko schłodzone w kabinie.

To przyspiesza cały proces o ładnych parę minut. Pamiętajcie tylko o jednym, kiedy temperatura będzie już komfortowa, wyłączcie obieg zamknięty. Inaczej po 20 minutach jazdy zrobicie się senni od nadmiaru dwutlenku węgla w aucie, a w dłuższej trasie to prosta droga do tragedii.

Lepiej zapobiegać, czyli zasady przetrwania na patelni

Na koniec brutalna prawda. Żadne magiczne triki nie zastąpią zdrowego rozsądku. Mądrze wybrane parkowanie w cieniu daje wam przewagę na starcie. Jeśli wiecie, że słońce wędruje, zaparkujcie tyłem do jego popołudniowego położenia (tylne szyby są często przyciemniane, a dzięki temu uchronimy kierownicę przed nagrzaniem).

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No i błagam, zainwestujcie 20 złotych w zwykłą matę odbijającą słońce na przednią szybę. Testowałem to na własnej skórze, przesiadając się między autami w środku lata. Deska rozdzielcza nagrzewa się bez niej jak płyta grzewcza, a potem przez kilkadziesiąt minut jazdy oddaje to ciepło prosto w wasze twarze.

Upały za kierownicą to nie przelewki. Stosując te kilka prostych zasad, nie tylko przestaniecie się gotować w drodze z pracy, ale i wydłużycie życie układu klimatyzacji. A uwierzcie mi, naprawa zatartego kompresora potrafi zaboleć po kieszeni znacznie bardziej niż te kilkanaście sekund poświęconych na przewietrzenie kabiny drzwiami.

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