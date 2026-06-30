Śledztwo w sprawie "dwóch wież" zostało umorzone Fot. Flickr / Prawo i Sprawiedliwość

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie "dwóch wież", poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o niedoszłą inwestycję realizowaną przez powiązaną z PiS spółką Srebrna.

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W ocenie warszawskiej prokuratury żaden z elementów śledztwa nie wyczerpał znamion przestępstwa. "Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia" – czytamy w komunikacie śledczych.

Przypomnijmy, że na początku czerwca prezes PiS został przesłuchany w tej sprawie. Trwało ono prawie 9 godzin. Jarosław Kaczyński złożył wówczas oświadczenie, że "uznaje przesłuchującą prokurator za nielegalną".

Śledztwo w sprawie "dwóch wież" zostało umorzone

Jacek Dubois, pełnomocnik biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał zostać wprowadzony w błąd w związku z budową dwóch wieżowców na działce należącej do Srebrnej, zasugerował, że "wypowiedzi Kaczyńskiego nie były obszerne i starał się on przekierować swoje wypowiedzi na inny wątek". – Nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka – powiedział adwokat w rozmowie z dziennikarzami.

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Sprawa tzw. dwóch wież wypłynęła w 2019 roku, gdy austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, a prywatnie znajomy Kaczyńskiego, złożył zawiadomienie do prokuratury. Utrzymywał, że nie otrzymał zapłaty za 1,5 roku pracy przy przygotowaniu inwestycji spółki Srebrna. Firma, powiązana z PiS, planowała w centrum Warszawy budowę dwóch wieżowców o wysokości ponad 100 metrów. Budynki miały być ze sobą połączone.

W 2025 roku w tej sprawie została przesłuchana Barbara Skrzypek, była współpracowniczka Kaczyńskiego. Kobieta zmarła 3 dni później, a Kaczyński i jego współpracownicy powiązali jej śmierć z czynnościami w prokuraturze.

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W trakcie rządów PiS tej sprawy nie było

Za rządów Zjednoczonej Prawicy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa i sprawę udało się wyciszyć. Ministerstwem Sprawiedliwości kierował wówczas Zbigniew Ziobro. Inwestycją w centrum stolicy zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie w lutym ubiegłego roku.

"Dwie wieże Jarosława Kaczyńskiego" to synonim nieudanej inwestycji. I jedna z bulwersujących spraw, która ciągnie się za PiS od kilku lat. Po co w ogóle Kaczyńskiemu były potrzebne dwie wieże w centrum Warszawy? To prezes PiS ujawnił mimochodem w tygodniku "Sieci" jeszcze w 2019 roku, gdy wybuchła afera. Zdradził marzenie, że miało to być finansowe zaplecze dla Instytutu Lecha Kaczyńskiego, by ten mógł poważnie konkurować z Fundacją Batorego.

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Za inwestycję miała odpowiadać spółka Srebrna – właścicielem tej spółki jest Fundacja im. Lecha Kaczyńskiego. W zarządzie zasiada m.in. Jarosław Kaczyński. Jeszcze siedem lat temu adres Srebrna 16 nie kusił wyglądem. Biuro Srebrnej, siedziba PiS... dziwnym trafem wszystkie obiekty znajdują się obok siebie.