Zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Fot. Shutterstock

Po niemal 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Miało ono związek ze sprawą "dwóch wież", czyli budynków należących do powiązanej z PiS spółką Srebrna. Wieczorem prokuratura zabrała głos. Kaczyński złożył oświadczenie, że "uznaje przesłuchującą prokurator za nielegalną".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Od razu po obchodach miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński udał się do budynku prokuratury w Warszawie. Zeznawał tam na temat niedoszłej inwestycji spółki Srebrna.

Przesłuchanie trwało ponad osiem godzin – zakończyło się przed godz. 19:00. Jacek Dubois, pełnomocnik biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał zostać wprowadzony w błąd w związku z budową dwóch wieżowców na działce należącej do Srebrnej, zasugerował, że "wypowiedzi Kaczyńskiego nie były obszerne i starał się on przekierować swoje wypowiedzi na inny wątek". – Nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka – powiedział adwokat w rozmowie z dziennikarzami.

REKLAMA

Tuż po godz. 19:00 briefing zorganizowała też Prokuratura Okręgowa w Warszawie. – Na początku przesłuchania doszło do złożenia wniosku o wyłączenie mec. Romana Giertycha. Prokurator nie uwzględniła tego wniosku – poinformował prok. Piotr Antoni Skiba.

– Pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym – stwierdził z kolei wyraźnie niezadowolony rezultatami postępowania Roman Giertych po opuszczeniu budynku prokuratury.

Jarosław Kaczyński jako świadek w sprawie spółki Srebrna

Przed przesłuchaniem w prokuraturze pełnomocnicy Birgfellnera wyrażali się z nieco większym entuzjazmem. – Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, które może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego, zobaczymy – spekulował Roman Giertych.

REKLAMA

Polityk związany z Koalicją Obywatelską wyrażał też ubolewanie z powodu roli świadka, która została nadana Jarosławowi Kaczyńskiemu przez prokuraturę. Jak stwierdził przed przesłuchaniem: "wolelibyśmy oczywiście inny status".

Dalsza część artykułu poniżej.

Do kwestii statusu Jarosława Kaczyńskiego w toczącym się postępowaniu odniósł się również prokurator Skiba: – Pani prokurator poinformowała mnie, że nie będą planowane dalsze przesłuchania świadka w tej sprawie. Za wcześnie jest, aby mówić, ze świadek usłyszy zarzuty w tej sprawie – zadeklarował śledczy.

REKLAMA

Przed przesłuchaniem w prokuraturze odbyły się obchody miesięcznicy smoleńskiej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości co miesiąc oddaje hołd katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński. Podczas wydarzenia nie zabrakło odniesień do bieżącej polityki i oskarżeń wobec rządu Donalda Tuska.

– Służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce, którzy prowadzą z Polską wojnę hybrydową, którzy chcą nasz kraj zniszczyć – w taki sposób szef największej partii opozycyjnej atakował osoby, które mają utrudniać mu obchodzenie miesięcznicy.