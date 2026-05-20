mObywatel wprowadza kolejną nową funkcję, tym razem związaną z internetem Fot. Shutterstock.com / Kuba Kwiatkowski

Problem z dostępem do stabilnego internetu to wciąż ogromny problem milionów Polaków, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Z pomocą przychodzi rządowa aplikacja mObywatel, która zyskała właśnie nową, niezwykle pożyteczną funkcję. Ma ona pomóc w upowszechnieniu szybkiego, szerokopasmowego łącza w całym kraju.

Brak sieci pod własnym adresem lub wiecznie zrywające się, powolne połączenie to zmora, która utrudnia dziś pracę, naukę i codzienne funkcjonowanie wielu Polakom. Ministerstwo Cyfryzacji chce zmapować te tzw. białe plamy na mapie Polski, oddając głos samym obywatelom. Za sprawą najnowszej funkcji aplikacji mObywatel każdy z nas może w dosłownie kilka chwil zgłosić, że potrzebuje stabilnego łącza, dając tym samym jasny sygnał operatorom.

Masz dość słabego internetu? Zgłoś to w mObywatelu

Nowa usługa w mObywatelu pozwala na zgłoszenie zapotrzebowania na internet stacjonarny bezpośrednio ze smartfona. Co ważne, z rozwiązania mogą skorzystać nie tylko te osoby, które sieci nie mają w ogóle. Dotyczy to również użytkowników posiadających już umowę z operatorem, lecz będących niezadowolonymi z dotychczasowej prędkości lub jakości transferu. To kolejny dowód na to, że rządowa aplikacja ciągle się rozwija – pod koniec 2025 roku pojawił się wirtualny asystent, który pomaga przejść przez gąszcz przepisów i biurokracji.

Wszystkie informacje przesyłane za pośrednictwem aplikacji lądują bezpośrednio w państwowym systemie internet.gov.pl. Zebrane od Polaków dane mają posłużyć do znacznie efektywniejszego planowania budowy nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Państwo i inwestorzy zyskają dzięki temu czarno na białym dowód, gdzie kable światłowodowe oraz nowoczesne nadajniki są w danym momencie najbardziej potrzebne.

Droga, jaką pokona nasze zgłoszenie, zależy od obecnej sytuacji technicznej pod wskazanym adresem. Jeżeli w danym miejscu istnieje już możliwość podłączenia szybkiego internetu, formularz trafi bezpośrednio do wybranych przez użytkownika dostawców, którzy działają w okolicy. W sytuacji, gdy pod naszym domem panuje całkowita cyfrowa pustka, wniosek zostanie przesłany anonimowo do operatorów hurtowych rozwijających sieć w sąsiednich rejonach.

Prosta procedura bez zbędnej biurokracji. Jak to działa?

Resort cyfryzacji postawił na maksymalne uproszczenie całego procesu. Aby wysłać zgłoszenie, nie trzeba wypełniać skomplikowanych pism ani autoryzować dokumentów Profilem Zaufanym czy podpisem kwalifikowanym. Jedynym warunkiem technicznym jest posiadanie aktywnego mDowodu w aplikacji mObywatel.

Sam proces wysyłania wniosku jest bardzo intuicyjny. Po zalogowaniu się do mObywatela należy wejść w dolną zakładkę "Usługi", a następnie w sekcji "Inne" odnaleźć opcję podpisaną jako "Dostęp do internetu". Po krótkim zapoznaniu się z opisem działania systemu klikamy w przycisk zgłoszenia zapotrzebowania. W tym miejscu aplikacja poprosi nas o wskazanie, czy zależy nam na zupełnie nowym przyłączu szerokopasmowym, czy jedynie na poprawie parametrów obecnego łącza – w tym drugim przypadku system pozwoli nam określić oczekiwaną przez nas prędkość transferu.

W kolejnym kroku wystarczy wpisać dokładny adres, pod którym chcemy korzystać z sieci. Na ekranie telefonu wyświetli się wówczas lista dostawców obsługujących nasz rejon, z której możemy samodzielnie wybrać firmy, od których chcielibyśmy otrzymać ewentualną ofertę. Na koniec pozostaje uzupełnienie podstawowych danych kontaktowych, zweryfikowanie podsumowania, zaakceptowanie oświadczenia i wysłanie formularza. Nasz wniosek w każdej chwili będziemy mogli podejrzeć na oficjalnej stronie internet.gov.pl.