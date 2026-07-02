To były dramatyczne godziny dla Kijowa. Rosja przeprowadziła zmasowany atak. Fot. SES Kijów // Fot. NEXTA

To były dramatyczne godziny dla Kijowa. Rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Pociski spadały na bloki, a jeden z nich uderzył w CityHotel Residence, który jest zlokalizowany niedaleko ambasady i instytucji rządowych. Bilans ofiar wciąż rośnie.

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"Kijów w dymie i ogniu. To jedno z podwórek w centrum miasta. Płoną bloki cywilne w kilku dzielnicach. Trwają akcje ratunkowe. Są pierwsze informacje o rannych. Najmocniej oberwał lewy brzeg miasta, centrum, południe… północ… prawy brzeg… wszystko" – relacjonował już po godz. 3:00 w nocy korespondent TVP w Kijowie Piotr Kaszuwara.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał już wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak na Ukrainę. I tak też się stało. Ludzie uciekli ze swoich mieszkań. Miejscem schronienia stało się też kijowskie metro.

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Ataki na centrum Kijowa, gdzie znajdują się instytucje rządowe i ambasady

Według świadków i publikacji w mediach społecznościowych zapalił się dach jednego z budynków w centrum Kijowa. To najpewniej CityHotel Residence. Obiekt jest położony w historycznej i dyplomatycznej dzielnicy Szewczenkowskiej, skupiającej najważniejsze instytucje rządowe i ambasady zagraniczne.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Kijów bombardowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi, łącznie zaatakowanych zostało 28 celów.

Bilnas ofiar wciąż rośnie. 11 zginęło

Bilans ofiar rośnie. W czwartek 2 lipca rano Ukraińska prawda podała, że zginęło 11 osób, a 56 zostało rannych (w tym dwoje dzieci), natomiast 7 osób wyciągnięto żywych spod gruzów. – Niestety, liczba ofiar będzie rosła. Ludzie nadal szukają pomocy – zacytowano słowa jednego z ukraińskich ministrów.

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– Państwowa Służba Ratownicza prowadzi obecnie działania mające na celu ratowanie ludzi spod gruzów. W tym miejscu uratowano 17 osób, z czego 7 uwolniono z pułapki śmierci. Niestety, jedna osoba zginęła – powiedział Ihor Klymenko (minister spraw wewnętrznych), zaznaczając, że są też osoby uważane za zaginione. Ratownicy nadal pracują w 15 lokalizacjach.

Polskie wojsko pozostało czujne. Poderwano myśliwce

W reakcji na zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polskie Wojsko minionej nocy poderwało myśliwce. O akcji poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – czytamy w komunikacie DORSZ.

Wojskowi podkreślili, że działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Ostatecznie operacja trwała około trzech godzin i zakończyła się przed godz. 5:00. Na szczęście nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. "Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" – poinformowano.