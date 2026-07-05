Ile wyniesie czternastka w 2026 roku? Już wszystko wiadomo Fot. Shutterstock

Rząd przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury w 2026 roku. Z opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów informacji wynika, że dodatkowe świadczenie (podobnie jak w poprzednim roku) ma trafić do uprawnionych we wrześniu. Dla wielu emerytów i rencistów oznacza to nawet 1978,49 zł brutto dodatkowego wsparcia. Nie każdy otrzyma jednak czternastkę w pełnej wysokości.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

14. emerytura miała początkowo być jednorazowym świadczeniem wypłaconym tylko w 2021 roku. Z powodu rosnących kosztów życia zdecydowano jednak o jej kontynuowaniu, a od 2023 roku czternastka została na stałe wpisana do systemu. Jak podkreślało wcześniej Ministerstwo Rodziny, celem dodatkowego świadczenia jest poprawa sytuacji materialnej emerytów i rencistów, zwłaszcza tych pobierających najniższe świadczenia.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?

Czternastka w 2026 roku zostanie wypłacona razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Ostateczny termin musi jeszcze zostać potwierdzony w rozporządzeniu Rady Ministrów, jednak wszystko wskazuje na to, że harmonogram pozostanie taki sam jak rok wcześniej. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieć ustalone prawo do emerytury lub renty na 31 sierpnia 2026 roku. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku – pieniądze zostaną wypłacone z urzędu.

REKLAMA

Pełną kwotę 14. emerytury, czyli 1978,49 zł brutto, otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, czytamy w INFOR.pl. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość czternastki jest stopniowo zmniejszana o kwotę przekroczenia limitu. Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto dostanie 1378,49 zł dodatkowego świadczenia. Jeśli po takim wyliczeniu kwota będzie niższa niż 50 zł, czternastka nie zostanie wypłacona.

Dalsza część artykułu poniżej.

Kto może otrzymać czternastkę? Prawo do dodatkowego świadczenia mają nie tylko emeryci, ale również osoby pobierające m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Jednocześnie przepisy przewidują wyjątki. Czternastki nie dostaną osoby, które na dzień 31 sierpnia będą miały zawieszone prawo do swojego świadczenia, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania do emerytury lub renty.

REKLAMA

Choć obecne przepisy mówią, że wysokość 14. emerytury odpowiada najniższej emeryturze, rząd nadal ma możliwość jej podwyższenia. Ustawa pozwala Radzie Ministrów określić wyższą kwotę świadczenia, jeśli uzasadnia to sytuacja społeczno-gospodarcza i stan finansów publicznych. Na razie nie ma jednak informacji o pracach nad takim rozwiązaniem.

Kwota wypłaty może być wyższa. Konieczny wniosek do ZUS

Od 14. emerytury pobierany jest podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Część seniorów może jednak otrzymać wyższą kwotę "na rękę", jeśli wcześniej złoży w ZUS formularz EPD-21 o niepobieranie zaliczki na podatek. Rozwiązanie to opłaca się przede wszystkim osobom, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł. Jeśli wniosek nie zostanie złożony, ewentualny zwrot podatku nastąpi dopiero po rocznym rozliczeniu PIT.

REKLAMA