Ceny jagodzianek u Magdy Gessler. Fot. YouTube / Magda Gessler // Fot. IG / Słodki słony / montaż: naTemat

Sezon na jagodzianki trwa w pełni. Słynne drożdżówki pojawiły się też w restauracji "Słodki słony" u Magdy Gessler. Spojrzałam na ich cenę i od razu straciłam ochotę. Tak drogo jeszcze nie było.

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Stały się niemal symbolem polskiego lata, kulinarnym hitem i tematem najbardziej gorących dyskusji w sieci w kwestii ich cen. Mowa o jagodziankach, o których mówi się już nawet za granicą. Choć to z pozoru zwykłe drożdżówki z leśnymi owocami, Polacy na ich punkcie oszaleli. Bum na te sezonowe słodkości powraca co lato.

Swego czasu nawet sprawdziliśmy w naTemat, czy da się kupić jagodziankę w cenie obiadu i która jest najlepsza w Warszawie.

A czym właściwie charakteryzuje się idealna jagodzinka? Wszystko sprowadza się do puszystego drożdżowego ciasta, które stanowi otoczkę dla olbrzymiej ilości leśnych owoców w środku. Fani poszukują zazwyczaj wypieków "na bogato" – czyli takich, z których po przekrojeniu wylewa się masa jagód, a wierzch pokrywa chrupiąca kruszonka. Ponieważ sezon na świeże leśne jagody trwa krótko, w cukierniach w całym kraju jest już prawdziwy wyścig o tytuł tej najlepszej.

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Jagodzianki u Gessler już są. Znów podrożały i to jak...

W słynnej warszawskiej cukierni "Słodki słony" prowadzonej przez Magdę Gessler i jej córkę Larę Gessler, też pojawił się ten wypiek. W mediach społecznościowych lokalu można zauważyć już krótki, ale wymowny komunikat, który zelektryzował smakoszy. "Zapraszamy na nasze kultowe jagodzianki" – ogłosił zespół cukierni i pokazał gotowe słodkości.

Jagodzianki od Gesslerów od lat cieszą się statusem niemal legendarnych, ale legendarnych też pod względem ceny. A ta należy do tych najwyższych z niemal wszystkich restauracji w Warszawie.

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W 2026 roku za jagodziankę u słynnych restauratorek trzeba zapłacić 38 złotych. W ubiegłym roku cena za jedną drożdżówkę wynosiła 34 złote, a jeszcze wcześniej (dwa lata temu) o 7 złotych mniej niż teraz. Wzrost cen widać więc gołym okiem i można nawet powiedzieć, że jest on dosyć spory. Co ciekawe jeszcze kilka lat temu za jagodzianki u Gessler płaciliśmy 23 zł i już wtedy wydawało się to naprawdę sporym wydatkiem.

Choć wokół ich ceny jagodzianek u Gesslerów co sezon wybucha w sieci ożywiona dyskusja, chętnych na bogato nadziewane drożdżówki nigdy nie brakuje.

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Lara Gessler zapytana o ceny jagodzianek, tłumaczyła to tak

Lara Gessler już w 2024 roku została zapytana, dlaczego jagodzianki u nich są takie drogie. W odpowiedzi stwierdziła, że skoro ludzie kupują, to są warte swojej ceny. – Ludzie głosują portfelem. Jeśli nadal jesteśmy na rynku, to znaczy, że nasze jagodzianki są tego warte – powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.pl.

Restauratorka podkreśliła, że za ceną stoi także jakość produktów użytych do wypieku, a także ciężka praca cukierników. – Używamy prawdziwego masła, prawdziwych jajek, dużo jagód. Cena wynika też z robocizny – wszystko jest robione ręcznie. Nie ma tam żadnych uproszczeń – dodała Lara Gessler.