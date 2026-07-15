Klient wkłada szklaną butelkę do butelkomatu
Szklane butelki w automatach kaucyjnych? W Polsce będzie wkrótce jak w wielu innych krajach Europy Fot. ShapikMedia / Shutterstock

Rząd planuje sporą rozbudowę zasad zwrotu opakowań. Do systemu kaucyjnego dołączą wkrótce dwie zupełnie nowe kategorie. Pierwsze zmiany wejdą w życie już w 2027 roku.

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Obecnie w Polsce kaucja obejmuje trzy rodzaje opakowań. Zalicza się do nich plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, a także metalowe puszki do 1 litra (w obu przypadkach dopłacamy do zakupu 50 groszy). Zwracamy też szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra, za które dostajemy w kasie 1 zł. Urzędnicy widzą jednak już potrzebę dodania kolejnych pojemników do automatów.

Rozszerzenie systemu kaucyjnego odłożone w czasie

Początkowo rządzący mieli zdecydować o zmianach w czerwcu, jednak dyskusja została przesunięta na drugą połowę roku. Wiceministra klimatu Anita Sowińska w rozmowie z Business Insiderem tłumaczyła, że przedłużenie rozmów wynika po prostu z troski o firmy.

– Chodzi o to, by wszystkie podmioty w całym łańcuchu dostaw miały czas się do niego dostosować – podkreślała Anita Sowińska. Opublikowane stanowisko rządu wskazuje, że sklepy i firmy zajmujące się recyklingiem potrzebują czasu na przemeblowanie swojej pracy.

"Rozszerzenie systemu kaucyjnego o nowe frakcje to duża zmiana systemowa i logistyczna, która wymagać będzie czasu dla wszystkich uczestników rynku – w tym wprowadzających na rynek, placówek handlowych, branży recyklingowej i operatorów systemu kaucyjnego – na jej wdrożenie" – podkreśliło ministerstwo.

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Nowe maszyny kaucyjne i gotowość sieci handlowych

Całym rynkiem zwrotów opiekuje się obecnie 8 niezależnych operatorów: Zwrotka, Polka, OK Operator Kaucyjny, Reselekt, Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny, Polski System Kaucyjny, Ecokaucja Polska oraz Polski Operator Kaucyjny. Rynek operatorów wciąż się jednak przetasowuje.

Przedstawiciele dużych dyskontów podkreślają, że są gotowi i współpracują z tymi firmami. "Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z naszym operatorem kaucyjnym" – przyznał Patryk Hesse z sieci Aldi w odpowiedzi dla Biznes Interia. Z kolei Hanna Bernatowicz z Auchan oceniła, że dodanie kolejnych opakowań sprawi, iż sklepy będą musiały na nowo poukładać swoją codzienną pracę, dostawy i logistykę, a tego nie da się zrobić z dnia na dzień.

Biuro prasowe Biedronki zaznaczyło, że system jest w "fazie stabilizacji" i na ten moment firma skupia się po prostu na tym, by obecne automaty sprawnie działały i nie sprawiały klientom problemów (z tym bywa jednak różnie).

Kartony po mleku i "małpki" z kaucją. Kiedy nowe opakowania trafią do butelkomatów?

Rozmowy o wyrzucaniu szkła ruszą tuż po wakacjach. "Od września mają rozpocząć się rozmowy dotyczące objęcia systemem kaucyjnym jednorazowych butelek szklanych" – stwierdził Sylwester Mroczek z sieci Carrefour.

Inne sklepy też szykują zaplecze. "Większość automatów kaucyjnych wykorzystywanych przez Kaufland już dziś jest przystosowanych do odbioru szkła" – przekazało biuro prasowe tego dyskontu.

Plan wprowadzania kolejnych opakowań zakłada, że sklepy dostaną czas na przygotowanie maszyn. Prawdopodobnie pierwsze automaty przyjmą nowe pojemniki w 2027 roku. Ostatecznym terminem, kiedy nowe zasady zaczną działać w pełni w całej Polsce, ma być 1 stycznia 2029 roku.

Jakie nowe opakowania obejmie rozszerzony system kaucyjny?

Do powiększonego systemu kaucyjnego trafią:

  • Opakowania po mleku i napojach roślinnych.
  • Kartony i kartoniki po sokach, czyli opakowania zrobione głównie z papieru, folii i cienkiej warstwy aluminium.
  • Jednorazowe butelki szklane po tak zwanych "małpkach", piwie (te, które obecnie nie są kaucyjne), napojach gazowanych oraz wodzie mineralnej.

    • Dodanie tych pojemników ostatecznie zakończy etap budowania systemu. Wtedy też znikną problemy z oddaniem butelek w małych miejscowościach. Docelowo wszystkie sklepy, niezależnie od tego, czy są to małe osiedlowe punkty, czy wielkie hipermarkety, będą musiały przyjmować puste opakowania i oddawać klientom pieniądze.