Z listy podmiotów odpowiedzialnych za zbiórkę opakowań nagle znika jeden z kluczowych graczy. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wygaszeniu zezwolenia dla znanego operatora zmienia układ sił w ekologicznej rewolucji.

System kaucyjny w naszym kraju, choć oficjalnie wystartował już jesienią 2025 roku, wciąż przypomina plac budowy, na którym dochodzi do niespodziewanych zwrotów akcji. Gdy wydawało się, że rynek operatorów jest już ustabilizowany, jeden z gigantów postanowił złożyć broń. To wywołuje uzasadniony niepokój wśród handlowców i producentów, którzy muszą teraz na nowo planować logistykę odbioru butelek i puszek.

Nagły odwrót giganta. EKO-Operator poza systemem

Jak informuje portalspozywczy.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało ostateczną decyzję o wygaszeniu zezwolenia dla firmy EKO-Operator. Jest to o tyle zaskakujące, że strategicznym partnerem tego podmiotu jest Remondis – potentat branży recyklingowej obecny w Polsce od wielu lat. To właśnie na wniosek tej firmy resort zdecydował o zakończeniu współpracy z operatorem, który miał odegrać kluczową rolę w systemie kaucyjnym.

Spółka EKO-Operator pierwotnie planowała pełne uruchomienie swoich procesów 1 sierpnia 2026 roku. Jednak marcowy wniosek o wygaszenie zgody całkowicie zamknął ten rozdział. Resort klimatu w oficjalnym komunikacie dla Portalu Spożywczego potwierdził przebieg procedury:

"Spółka Eko-operator otrzymała zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego. Data uruchomienia przez nią systemu kaucyjnego zgodnie z jej wnioskiem to 1 sierpnia 2026 r. Wnioskiem z 19 marca 2026 r. spółka zwróciła się o wygaszenie zezwolenia i minister zgodnie z jej wnioskiem to zezwolenie wygasił decyzją z 20 marca 2026 r. Decyzja jest ostateczna, gdyż spółka zrzekła się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy".

W praktyce oznacza to, że Remondis na ten moment wycofuje się z roli operatora kaucyjnego, a ewentualny powrót do systemu wymagałby przejścia całej ścieżki administracyjnej od początku.

Kim są operatorzy i dlaczego ich rola jest kluczowa?

Operatorzy to w uproszczeniu koordynatorzy, którzy spinają trzy najważniejsze ogniwa: sklepy, producentów oraz nas – konsumentów. Wszystko zaczyna się w obszarze operacyjnym, gdzie ich zadaniem jest sprawne budowanie sieci poprzez rejestrację poszczególnych sklepów oraz podpisywanie wiążących umów na odbiór, transport oraz recykling zużytych opakowań.

Równie istotny jest wymiar finansowy, w którym operatorzy przejmują stery nad rozliczaniem kaucji, przy czym to właśnie do ich kas trafiają środki z tych kaucji, których klienci ostatecznie nie zdecydowali się odebrać.

Całość musi być pod stałą kontrolą w ramach obszaru nadzorczego, polegającego na rygorystycznym sprawdzaniu jakości procedur oraz przeprowadzaniu audytów technologii zbiórki stosowanych w automatach. Uzupełnieniem tych działań jest sfera komunikacyjna, w której operatorzy tłumaczą Polakom za pomocą kampanii informacyjnych, jak w praktyce wygląda recykling i dlaczego ich udział w systemie ma tak wielkie znaczenie dla środowiska.

Aktualna lista operatorów w Polsce

Większość państw europejskich stawia na jednego, centralnego operatora. Polska wybrała jednak model wielooperatorski, co ma sprzyjać konkurencyjności. Po wykreśleniu EKO-Operatora na oficjalnej liście pozostało siedem podmiotów. Są to:

Zwrotka Polka OK Operator Kaucyjny Reselekt KAUCJA.PL – Krajowy System Kaucyjny Polski System Kaucyjny Ecokaucja Polska

Choć na papierze mamy siedmiu operatorów, realnie aktywnych jest aktualnie tylko sześciu. Najnowszy podmiot, Ecokaucja, budzi spore kontrowersje w branży z uwagi na chociażby powiązania z tzw. mafią śmieciową.

