Aplikacja Poczty Polskiej to wielki przełom. List odbierzesz na smartfonie bez stania w kolejce Fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Awizo kiedyś było zbawieniem, teraz jest utrapieniem. Koniec z nerwowymi wizytami w placówkach. Wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Przynajmniej jeśli chodzi o listy. Poczta Polska udostępniła właśnie nową aplikację na smartfony, która całkowicie zmienia zasady gry.

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Awizo pozostawione w skrzynce to codzienność wielu z nas. Nawet jeśli jesteśmy w domu, to często listonosz i tak zostawia kwitek, bo np. mu się nie chce targać tylu przesyłek (znam to z doświadczenia). Co instalacja apki zmieni w praktyce?

Aplikacja mobilna Poczty Polskiej. To mała rewolucja

Urzędowe i prywatne listy polecone w formie elektronicznej odczytamy prosto z ekranu telefonu. Papierowe awizo dla tej korespondencji po prostu znika z naszego życia, a my zapominamy o staniu w kolejkach do okienka. Po staremu doręczane będą natomiast fizyczne paczki, które listonosz w razie naszej nieobecności zaawizuje w tradycyjny sposób.

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Poczta Polska w komunikacie na stronie zapewnia, że nowe wdrożenie ma za zadanie ułatwić nam codzienne załatwianie spraw. Rewolucja w pełni obejmie urzędowe oraz komercyjne e-dokumenty.

"Udostępnienie aplikacji Poczta Polska to kolejny ważny krok mający na celu ułatwianie codziennych czynności klientom indywidualnym i biznesowym" – przyznała Kinga Dobrzyń, Dyrektor Biura Produktów Cyfrowych w Poczcie Polskiej.

Skąd pobrać aplikację Poczty Polskiej i co przyniesie przyszłość?

Apka po nazwą "Poczta Polska" pozwala na odbieranie oraz nadawanie oficjalnych pism bez wstawania z kanapy. Elektroniczne dowody odbioru czy nadania otrzymują pełną moc prawną. Daje to ogromną przewagę nad zwykłymi wiadomościami e-mail, bo identyfikują adresata oraz nadawcę.

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Aplikację Poczta Polska można pobrać za darmo z oficjalnych sklepów App Store oraz Google Play. Zarejestrowani użytkownicy zyskują nielimitowany dostęp do swoich skrzynek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Apka wysyła też powiadomienia o każdej nowej wiadomości.

Spółka planuje zintegrować aplikację mobilną z kolejnymi usługami. "Docelowo umożliwi ona korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i z e-usług" – czytamy. Nic tylko czekać na odbiór tradycyjnych paczek na poczcie bez stania w kolejce do jednego czynnego okienka...

Tak wygląda aplikacja Poczty Polskiej Fot. Poczta Polska

Czym różnią się e-Doręczenia od usługi e-Polecony?

Obecnie aplikacja obsługuje dokładnie dwie usługi: e-Doręczenia, które pozwalają na kontakt np. z urzędami, oraz e-Polecony, czyli elektroniczne polecone dla m.in. firm czy zwykłych osób.

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E-doręczenia od 1 stycznia 2025 roku stały się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych (np. samorządy, Urząd Skarbowy, NFZ, ZUS i KRUS), zawodów zaufania publicznego (np. adwokaci, radcowie prawni, notariusze) oraz jednostek edukacyjnych (np. przedszkola, szkoły, uczelnie).

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