Walizki nie trzeba zawsze targać ze sobą na wakacje i przepłacać na lotnisku. Można ją wysłać paczkomatem bezpośrednio do kraju, do którego lecimy. W Action jest teraz kilka tanich opcji, które idealnie pasują do skrytek InPostu.
Gdy InPost stworzył walizkę do Paczkomatu, egzemplarze szybko się wyprzedały, choć kosztowały aż 320 złotych. Model InPost Parcel Suitcase miał wymiary 41 x 38 x 64 centymetrów, czyli odpowiadał maksymalnym gabarytom skrytki C.
Pasażerowie szukający oszczędności nie muszą wydawać kilkuset złotych na dedykowany sprzęt z logo firmy Rafała Brzoski. W popularnym dyskoncie ruszyła wyprzedaż walizek, które spełniają te same parametry techniczne i kosztują ułamek tej kwoty.
Tanie walizki do paczkomatu z Action jako alternatywa dla drogich linii lotniczych
Walizka Spilbergen Budapeszt, która jest teraz w Action przeceniona, też może być przesłana tam, gdzie jedziemy lub stamtąd zwrócona do Polski. Bagaż ma 39 litrów pojemności oraz wymiary 38 x 23 x 58 centymetrów. Całość waży zaledwie 2,7 kilograma, ma cztery kółka i wbudowany zamek szyfrowy.
Wymiary płatnego bagażu podręcznego Priority w Ryanairze to maksymalnie 55 x 40 x 20 cm. Model Budapeszt jest więc o 3 centymetry za długi i za szeroki, przez co linia lotnicza potraktowałaby go jako jeszcze droższy bagaż rejestrowany. Wysłanie go paczkomatem eliminuje te koszty.
Wymiary idealnie odpowiadają największej skrytce o gabarycie C, której limity wynoszą 41 x 38 x 64 centymetrów. Walizka bez problemu wejdzie do schowka, pozwalając na bezpieczny transport np. ubrań. O tym, co zabrać do samolotu, warto pomyśleć jeszcze przed wyjazdem.
Promocja na walizki w Action. Przegląd modeli i wymiarów
W promocji trwającej od 1 do 7 lipca 2026 roku są też inne tanie walizki z Action. Sieć przeceniła kilka różnych modeli, które sprawdzą się podczas wakacyjnych wyjazdów.
Oto modele dostępne w obniżonych cenach:
Warto jednak zauważyć, że absolutnie żadna z nich nie łapie się na wymogi darmowej małej torby osobistej, która musi zmieścić się pod fotelem (maksymalnie 40 x 30 x 20 cm).
Wszystkie te modele też zmieszczą się do paczkomatu, ale w przeciwieństwie do modelu Budapeszt, spełniają one zasady usługi Priority w tanich liniach. Jednak żadna z tych walizek nie spełnia rygorystycznych norm bezpłatnego bagażu pod fotelem w Ryanair czy WizzAir, które wynoszą zazwyczaj 40 x 20 x 25 centymetrów.
Bagaże z Action mają z kolei od 50 do 55 cm wysokości. Zamiast więc dopłacać za wniesienie ich na pokład w ramach usługi Priority lub jako bagaż rejestrowany, sprytniejszym rozwiązaniem jest wysłanie ich międzynarodowo przez paczkomat. Największy gabaryt kosztuje to ok. 100 zł, czyli dwa razy taniej.
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Jak działa wysyłanie walizek paczkomatem na wakacje?
O co dokładnie chodzi z wysyłaniem walizek paczkomatem i po co się to robi? "Ryanair zaostrza zasady bagażu podręcznego i prowadzi coraz częstsze łapanki na lotniskach" – pisała Karina Masłyk w naTemat.
Przewoźnicy premiują pracowników za każdą wyłapaną walizkę przekraczającą dozwolone wymiary, a jak zapowiadał sam przewoźnik, Ryanair nie odpuści pasażerom, choćby bagaż wystawał o centymetr.
Nowa usługa pozwala nadać bagaż bezpośrednio z Polski do aż siedmiu europejskich państw, które są również popularnymi kierunkami turystycznymi:
Warto pamiętać, że w zależności od kraju sam proces nadania może się nieznacznie różnić. We Francji, Hiszpanii oraz Portugalii wystarczy wygenerować kod QR (lub nakleić wydrukowaną etykietę). Z kolei na terenie Włoch, Belgii, Holandii i w Luksemburgu wymagana jest etykieta w formie papierowej, którą należy nakleić na walizkę.