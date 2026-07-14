Seniorzy mogą całkowicie uniknąć opłat za abonament RTV. Wymagane jest złożenie jednego oświadczenia. Fot. AnnaStills / Shutterstock

Wielu starszych Polaków żyje w błędnym przekonaniu, że samo przekroczenie wieku emerytalnego automatycznie kończy obowiązek płacenia abonamentu RTV. Przepisy regulujące tę kwestię są jednak znacznie bardziej rygorystyczne. Ukończenie 60. roku życia to zaledwie pierwszy warunek, do którego jest jeszcze dorzucone kryterium dochodowe.

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Osoby mające mniej niż 75 lat muszą pilnować określonego limitu. Przekroczenie wyznaczonych widełek oznacza obowiązek płacenia abonamentu. Nawet po spełnieniu wszystkich wymogów należy pamiętać o pułapce. Ulgę daje dopiero osobiste dopełnienie formalności na poczcie.

Granica dochodu zwalniająca od rachunków za abonament RTV

Wraz ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia oraz regularnymi waloryzacjami świadczeń modyfikacjom ulegają również limity zwalniające z opłaty na rzecz państwowego radia i telewizji. Najnowsze stawki pozwalają sporej grupie obywateli ominąć comiesięczne przelewy.

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"W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku)" – przekazała Poczta Polska portalowi Interia.

Otrzymywanie comiesięcznych przelewów z emeryturą przekraczających 4 451,78 zł brutto zamyka drogę do darmowego korzystania z odbiorników. Taki stan rzeczy utrzymuje się aż do momentu świętowania 75. urodzin. Wtedy limity dochodowe przestają odgrywać jakąkolwiek rolę.

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Kto jeszcze legalnie nie płaci na media publiczne?

Seniorzy z niskimi świadczeniami to niejedyna uprzywilejowana kategoria obywateli. Obowiązujące prawo chroni również osoby znajdujące się w trudniejszym położeniu życiowym oraz te zmagające się z poważnymi barierami zdrowotnymi. Jakie grupy nie muszą płacić?

Osoby posiadające prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obywatele otrzymujący państwowe świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną. Osoby niesłyszące oraz pacjenci niewidomi ze znacznym ubytkiem wzroku. Osoby ze statusem bezrobotnego oraz pobierające określone zasiłki przedemerytalne. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz poszkodowani weterani.

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Każdy z tych przypadków wymaga odrębnego udokumentowania swojego statusu, aby inspektorzy nie mieli podstaw do wszczęcia procedury karnej. Choć koniec abonamentu RTV jest coraz bliżej, dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, obowiązują dotychczasowe zasady.

Stawki abonamentu RTV i surowe kary za brak rejestracji odbiornika

Standardowe koszty abonamentu mogą uszczuplić budżet. Posiadacze samego radia oddają państwu 9,50 zł miesięcznie (dotyczy to także kierowców). Obecność telewizora w domu podbija tę kwotę do poziomu 30,50 zł. Regularne płacenie za streaming czy wykupywanie pakietów telewizji kablowej w żaden sposób nie zwalnia z tej przymusowej, państwowej opłaty.

Każde nowe urządzenie podlega obowiązkowej rejestracji bezpośrednio na poczcie lub przez internet. Co jakiś czas wraca przy tym pytanie, czy trzeba płacić abonament RTV także za smartfona. Terenowe weryfikowanie tych deklaracji powierzono specjalnie oddelegowanym pracownikom Poczty Polskiej, którzy posługują się upoważnieniami oraz legitymacjami.

Wykrycie w mieszkaniu niezgłoszonego ekranu skutkuje dotkliwą sankcją. Grzywna ustalona jest jako 30-krotność standardowej opłaty miesięcznej. Gospodarstwa domowe z niezgłoszonym telewizorem ryzykują zatem karą rzędu 915 zł.

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