Polacy, którzy wybrali się na wakacje nad polskie morze, nie będą mieli wymarzonej pogody w czasie urlopu. Nadchodzący tydzień nad Bałtykiem stoi pod znakiem ulew, chmur i temperatur wynoszących około 20 stopni Celsjusza. Na domiar złego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejne alerty przed burzami.
Połowa lipca nie rozpieści Polaków, którzy zamierzają wypocząć nad Morzem Bałtyckim. Po upałach z przełomu poprzedniego i bieżącego miesiąca przyszła pora na deszcz i chłód, które zostaną z urlopowiczami i mieszkańcami nadmorskich województw przez kilka następnych dni. Zapomnijcie o wylegiwaniu się na plaży i kąpielach słonecznych.
Lipcopad nad Bałtykiem. Polakom na wakacjach nie będzie do śmiechu
W ubiegłym tygodniu niemalże w całej Polsce mogliśmy odczuć wpływ bardzo ciepłej masy powietrza, ale zgodnie z prognozami synoptyków upał ma się skończyć w najbliższych dniach. Przebywający na północy Polski turyści skarżą się w mediach społecznościowych, że w tym roku słońce często chowa się za chmurami, a ma być tylko gorzej.
W sobotę (18 lipca) w Gdańsku od rana towarzyszyć będą Polakom ulewny deszcz i burze z piorunami, a temperatura maksymalna osiągnie – według prognozy IMGW – nieco ponad 21,5 stopnia Celsjusza. W niedzielę (19 lipca) w Trójmieście opadów ma być mniej, aczkolwiek termometry znów wskażą średnio 21 stopni.
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Gdy przejrzymy prognozę synoptyczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dowiemy się, że pogodowe zamieszanie w województwach zachodniopomorskim i pomorskim ma utrzymać się do końca przyszłego tygodnia.
W poniedziałek i wtorek (20-21 lipca) za dnia w okolicach burzowego Trójmiasta słupki wskażą 17 stopni Celsjusza. W Koszalinie temperatura będzie wyższa o jeden stopień, a w Szczecinie osiągnie 20 stopni. Od środy temperatury mają się wahać między 19 a 21 stopniami. Deszcz nadal będzie zacinać.
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IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Pierwszy i drugi stopień
W sobotę IMGW znów wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Żółte alerty, które potrwają od godz. 11 do 21, dotyczą następujących województw:
W województwie podkarpackim zderzyły się dwa poziomy ostrzeżeń (również obowiązujących od godz. 11 do 21). Drugi stopień alertów dotyczy powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, przemyskiego oraz bieszczadzkiego.