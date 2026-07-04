Pogoda nas nie rozpieszcza. Czeka nas chłód Fot. wxcharts.com

Polacy, którzy właśnie rozpoczęli urlop i liczyli na piękną pogodę oraz błogie plażowanie nad Bałtykiem, srogo się rozczarują. Zamiast słońca i ciepła czekają ich deszcz, silny wiatr i temperatury, które bardziej przypominają jesień niż początek lipca.

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Tegoroczne lato nie rozpieszcza Polaków pogodą. Po fali ekstremalnych upałów do Polski napłynęło znacznie chłodniejsze powietrze, a według prognoz serwisu TwojaPogoda.pl ochłodzenie nie tylko utrzyma się przez najbliższe dni, ale miejscami... będzie jeszcze większe.

Prognoza pogody na lipiec. Nie jest dobrze

Jak wyjaśniają synoptycy, odpowiada za to nietypowa sytuacja baryczna. Nad wschodnią Europą znajduje się rozległy niż, który przemieszcza się na północ, podczas gdy zazwyczaj układy niskiego ciśnienia wędrują z zachodu na wschód. To właśnie on będzie kształtował pogodę w Polsce przez większą część nadchodzącego tygodnia.

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W praktyce oznacza to przede wszystkim sporo chmur, częste opady deszczu i porywisty wiatr. W wielu regionach może padać codziennie, a lokalnie opady mogą być intensywne. Wiatr dodatkowo sprawi, że temperatura odczuwalna może być znacznie niższa od tej na termometrach.

W większości kraju termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. Tam, gdzie przez wiele godzin będzie padać i wiać, temperatura może nie przekroczyć nawet 15 stopni. Najchłodniejsze będą noce i poranki. Do końca przyszłego tygodnia w wielu miejscach temperatura będzie spadać do około 10 stopni Celsjusza, a na północy i północnym wschodzie nawet do zaledwie 5–9 stopni.

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Wakacje nad Bałtykiem nie będą błogie

Najbardziej zawiedzeni mogą być wypoczywający nad Bałtykiem. Według prognoz TwojaPogoda.pl co najmniej do połowy przyszłego tygodnia trudno będzie tam znaleźć dzień bez deszczu. Dodatkowo nad morzem będzie mocno wiało, a dobowe sumy opadów miejscami mogą sięgnąć 10–15 mm.

W dzień nad Bałtykiem prognozowanych jest zaledwie 15–17 stopni, a nocami temperatura będzie spadać poniżej 10 stopni. Przy silniejszym wietrze i opadach temperatura odczuwalna może wynosić jedynie około 13 stopni.