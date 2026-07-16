Prognoza pogody znów może nas zmartwić. Fot. shutterstock // Fot. IMGW / montaż: naTemat

Odpoczęliśmy nieco od upałów i w Polsce zapanowała spokojniejsza aura, ale jak się okazuje, nie na długo. Prognoza pogody na najbliższe dni nie napawa optymizmem. Znów zapanuje skwar, zapowiadane są też burze, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia drugiego stopnia.

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W 2026 roku pogoda już nie raz dała nam w kość. Była bardzo sroga zima – z hałdami śniegu i mrozem mieliśmy do czynienia przez niemal trzy miesiące. Teraz latem też nie możemy narzekać na nudę. Padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Najpierw termometr w Toruniu pokazał 40,3 stopni Celsjusza i tym samym przebita została wartość z 1921 roku, która wynosiła 40,2 stopnie Celsjusza. A potem w Słubicach odnotowano 40,5 stopni C.

Jednak ostatnie kilka dni dały trochę wytchnienia. Mieliśmy temperatury rzędu 18-25 stopni Celsjusza, a w niektórych częściach Polski popadało. Wszystko wskazuje jednak na to, że była to tylko chwilowa przerwa w zwariowanej aurze.

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Pogoda w Polsce zrobi się groźna. Alerty IMGW przed upałami i burzami

W czwartek (16 lipca po południu) zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW II stopnia przed upałami. Alerty obejmą: całe woj. lubuskie, większość obszaru woj. wielkopolskiego, południowe części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, północno wschodni obszar woj. łódzkiego, kilka powiatów położonych na zachodzie woj. lubelskiego, powiaty ze wschodniej części woj. świętokrzyskiego oraz północy woj. podkarpackiego.

W tych obszarach termometry mogą pokazać od 30 do 34 stopni Celsjusza. Te ostrzeżenia będą obowiązywały do piątku (17 lipca) do godz. 20:00 (jedynie w nocy temperatura może spaść do 16-19 kreski). A gdzie będą burze? IMGW alarmuje także przed burzami. Ostrzeżenia I stopnia (w czwartek w godzinach 13:00-20:00) obejmą województwa:

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małopolskie świętokrzyskie podkarpackie południową część woj. dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego.

Meteorolodzy przewidują tam opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prognoza pogody na weekend 18-19 lipca

W sobotę (18 lipca) popadać może w całym kraju. Największe prawdopodobieństwo opadów będzie w okolicach Olsztyna, Łodzi, Torunia, Gdańska i Zamościa. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, 24 stopni C. w centrum i 28 stopni C. na południowym zachodzie kraju.

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W niedzielę (19 lipca) ulewy przejdą na Dolnym Śląsku. Temperatura będzie niemal taka sama jak w sobotę, tylko na wschodzie nieco się ochłodzi, ale jedynie o 2-3 stopnie Celsjusza.

Zwariowana pogoda w lato 2026

Wiadomo już, że lato 2026 przejdzie do historii jako jedne z najcieplejszych. Długoterminowe prognozy pogody opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na lato 2026 roku pokazują, że "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020".

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