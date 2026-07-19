Najpiękniejsze imiona z greckiej mitologii. Po "Odysei" rodzice się na nie rzucą

16 imion dla dzieci z mitologii greckiej i dzieł Homera [LISTA] Fot. Shutterstock

Z okazji premiery "Odysei" Christophera Nolana oraz powstania w ostatnim czasie licznych retellingów mitologii greckiej w kinie, muzyce i literaturze, wielu rodziców może rozważać imiona dla dzieci, które pochodzą ze starożytnej Grecji. Oto lista 16 najciekawszych imion dla dziewczynek i chłopców. Znajdziecie je nie tylko w dziełach Homera.

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Wybór imienia dla syna i córki to jedna z ważniejszych decyzji, jakie muszą podjąć rodzice. Antyk jest teraz w modzie, co pokazuje zachodnia dyskusja o filmie "Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana ("Oppenheimer"). Przygotowaliśmy listę 16 imion, które padają w twórczości ojca poezji epickiej, Homera, a także w mitologii greckiej.

Przypomnijmy, że imiona wywodzące się z greckiej mitologii są dopuszczalne w Polsce. Nie mogą być zdrobnieniem, obrażać osoby, której są nadawane, a także utrudniać identyfikację płci. Pamiętajmy, że ostateczną decyzję podejmuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W razie wątpliwości urzędnik może skonsultować wybrane przez rodziców imię z Radą Języka Polskiego. Bywa, że na wokandę trafia imię dla dziecka, które rada sama odradza.

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Imiona dla dzieci pojawiające się w "Iliadzie" i "Odysei" Homera

Atena – bogini mądrości, rzemiosła i sprawiedliwej wojny, która była duchową przewodniczką Odyseusza (należy do panteonu dwunastu głównych bogów Olimpu) Helena – nadludzko piękna królowa Sparty, żona Menelaosa, o którą – według "Iliady" – toczyła się wojna trojańska. Jej imię oznacza "blask" lub "pochodnię". Ifigenia – córka Agamemnona i Klitajmestry, którą ojciec zamierzał złożyć w ofierze Artemidzie, błagając o pomyślne wiatry w trakcie rejsu do Troi. Bogini zlitowała się nad dziewczyną, w ostatniej chwili zastępując ją łanią. Jej imię tłumaczy się jako "zrodzona z siły". Penelopa – królowa Itaki i wierna żona Odyseusza, która mądrością i sprytem dorównywała swojemu mężowi. Bywa łączona z tkactwem. Achilles – heros, syn nereidy Tetydy i największy wojownik w mitach greckich. Matka pragnęła, by jej syn był nieśmiertelny, dlatego po jego narodzinach zanurzała go w wodach Styksu, pozostawiając suchą jedynie piętę. Imię wywodzi się ze słów "ból" i "lud". Hektor – syn króla Troi, Priama, i honorowy wojownik pokonany w pojedynku przez Achillesa. Kojarzony z odwagą i miłością do rodziny. Imię oznacza "tego, który trzyma". Odyseusz – król Itaki, którego największą siłą był rozum. Słynął z inteligencji i przebiegłości. To on wpadł na pomysł zbudowania konia trojańskiego. "Ten, który wywołał gniew". Telemach – syn Odyseusza i Penelopy. Z bezbronnego chłopca stał się wojownikiem, który razem z ojcem pozbył się zalotników swojej matki. "Ten, który walczy z daleka".

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Imiona dla dzieci z mitologii greckiej

Gaja – pierwotna bogini, która w mitologii greckiej przedstawiana była jako Ziemia-Matka. Z jej związku z Uranosem zrodzili się Tytani, Tytanidy, Cyklopi i Hekatonchejrowie. Iris – uosobienie tęczy, łączniczka między ludźmi a bogami Olimpu. W Polsce spotyka się wersję Irys. Kasandra – wieszka, którą Apollo obdarował darem jasnowidztwa, a potem przeklął, sprawiając, że nikt nie uwierzył jej w przepowiednie o o upadku Troi. Synonim prorokini. Larysa – nimfa z Tesalii, przedstawiana raz jako córka, raz jako matka Pelazgosa, przodka Pelazgów. Jej imię oznacza "twierdzę". Apollo – bóg piękna, muzyki, wróżb, poezji, uzdrawiania i światła; brat bliźniak Artemidy. Powiązany z legendarną wyrocznią delficką. W Polsce spotyka się wersję Apoloniusz. Hiacynt – spartański królewicz, o którego względy walczyli bóg wiatru Zefir i Apollo. Symbol odradzającej się przyrody. Jazon – przywódca wyprawy Argonautów po Złote Runo. Imię oznacza "tego, który leczy" Orfeusz – artysta o przepięknym głosie, który wedle niektórych interpretacji miał być synem Apollina i muzy Kaliope. W jednym z mitów wyruszył do Hadesu, by ocalić swoją ukochaną, Eurydykę. Jego muzyka poruszyła Hadesa i Persefonę, którzy pozwolili mu zabrać żonę z powrotem do świata żywych. Warunek był jeden: wychodząc z królestwa zmarłych, Orfeusz nie mógł obejrzeć się za siebie. Śpiewak zrobił to i stracił Eurydykę na zawsze.

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