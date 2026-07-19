Najpiękniejsze imiona z greckiej mitologii. Po "Odysei" rodzice się na nie rzucą

Z okazji premiery "Odysei" Christophera Nolana oraz powstania w ostatnim czasie licznych retellingów mitologii greckiej w kinie, muzyce i literaturze, wielu rodziców może rozważać imiona dla dzieci, które pochodzą ze starożytnej Grecji. Oto lista 16 najciekawszych imion dla dziewczynek i chłopców. Znajdziecie je nie tylko w dziełach Homera.
Wybór imienia dla syna i córki to jedna z ważniejszych decyzji, jakie muszą podjąć rodzice. Antyk jest teraz w modzie, co pokazuje zachodnia dyskusja o filmie "Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana ("Oppenheimer"). Przygotowaliśmy listę 16 imion, które padają w twórczości ojca poezji epickiej, Homera, a także w mitologii greckiej.
Przypomnijmy, że imiona wywodzące się z greckiej mitologii są dopuszczalne w Polsce. Nie mogą być zdrobnieniem, obrażać osoby, której są nadawane, a także utrudniać identyfikację płci. Pamiętajmy, że ostateczną decyzję podejmuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W razie wątpliwości urzędnik może skonsultować wybrane przez rodziców imię z Radą Języka Polskiego. Bywa, że na wokandę trafia imię dla dziecka, które rada sama odradza.
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Fot. Kadr z "Pana Tadeusza"
Imiona dla dzieci pojawiające się w "Iliadzie" i "Odysei" Homera
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