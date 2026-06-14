Rada Języka Polskiego odradza nadawania tego imienia dzieciom, choć ma je w Polsce 11 osób Fot. Unsplash.com / @marcinjozwiak

Coraz częściej rodzice w Polsce decydują się na nazywanie swoich dzieci oryginalnymi imionami, kojarzącymi się na przykład z pozytywnymi wspomnieniami. Do nich należy właśnie pewne żeńskie imię, które nosi zaledwie 11 Polek. Choć przywodzi ono na myśl odrodzenie i piękno, to Rada Języka Polskiego raczej odradza jego nadawania.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wybór imienia dla dziecka to naprawdę niełatwe zadanie. Rodzice decydują się albo na tradycyjne polskie imiona z dawnych lat, albo idą za panującymi trendami i wybierają nowe, popularne, a często też międzynarodowe opcje ze względu na ich uniwersalność. Istnieje jednak również grupa nietypowych imion, które nosi w Polsce jedynie po kilka osób i stanowią one zaledwie ułamek w oficjalnych statystykach.

Dlaczego eksperci mówią "nie" imieniu Wiosna?

Zgodnie z oficjalnymi danymi udostępnianymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, które pochodzą bezpośrednio z ogólnokrajowego rejestru PESEL, w Polsce żyje obecnie dokładnie 11 Polek, które noszą imię Wiosna. Choć brzmi ono naprawdę ładnie i ciekawie, a do tego przywodzi na myśl wyłącznie pozytywne skojarzenia z budzeniem się świata do życia, wzrostem oraz naturą, to nie zyskało ono dużej popularności. Przez lata pozostaje jedynie rzadką ciekawostką w urzędowych statystykach.

REKLAMA

Okazuje się, że to przyrodnicze imię nie jest zalecane przez samą Radę Języka Polskiego, która na swojej stronie internetowej jasno uzasadnia tę decyzję. Jak podkreślał prof. Andrzej Markowski:

"Nadanie dziecku płci żeńskiej imienia Wiosna (nawet jako drugiego) pozostaje w konflikcie z punktem I.2.a. 'Zaleceń dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej' [...], w którym czytamy: 'Nie powinno się nadawać imion: a. pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina itp.'. Słowo wiosna jest zaś niewątpliwie wyrazem pospolitym".

REKLAMA

Czy nadanie imienia Wiosna jest zgodne z polskim prawem?

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że opinia wydana przez Radę Języka Polskiego nie zakazuje kategorycznie stosowania tego imienia, a jedynie oficjalnie je odradza. Jeżeli spojrzymy na konkretne przepisy prawne, w Polsce nadawanie imion noworodkom reguluje bezpośrednio ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 59 tego dokumentu:

"Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego"

REKLAMA

Oznacza to w praktyce, że ostateczne zdanie przy rejestracji dziecka należy do kierownika konkretnego Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Ma on pełne prawo odmówić wpisania wybranego imienia do dokumentów, jeśli uzna je za niezgodne z powyższymi przepisami ustawowymi.

Pamiętajmy jednak, że jeśli koniecznie chcemy, aby nasze dziecko miało świeże, wiosenne imię, to zawsze można zerknąć dla inspiracji na to, jakie imiona dla dzieci urodzonych wiosną proponuje sztuczna inteligencja.

A jakie imiona przodują i są najczęściej nadawane w Polsce?

Wśród oficjalnych danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczących najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w drugiej połowie 2025 roku, można bez problemu wywnioskować stałe trendy. Na szczycie rankingów od dłuższego czasu królują tradycyjne i klasyczne wybory.

Liderki żeńskiego rankingu to kolejno:

Zofia Zuzanna Maja

Z kolei w rankingu męskim na podium uplasowali się:

Nikodem Antoni Leon