Amerykańskie imiona dla dzieci, które podbiły serca Polaków. Fot. shutterstock

Wybór imienia dla dziecka potrafi spędzać sen z powiek przyszłym rodzicom. Ci, którzy mają już to wyzwanie za sobą czasem zaglądali do amerykańskich rankingów popularności. Nie bez powodu. Jakie amerykańskie imiona dla dzieci podbiły serca Polaków? Numer jeden to prawdziwy hit.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Moda na imiona zmienia się z roku na rok. Choć w oficjalnych statystykach Ministerstwa Cyfryzacji królują tradycyjne Zofie, Zuzanny, Antosie i Nikodemy to place zabaw wypełnione są też często maluchami, których imiona brzmią, jakby dopiero co przybyły zza oceanu.

Amerykańska popkultura, globalizacja oraz otwartość na świat sprawiły, że polscy rodzice chętnie rezygnują z tradycyjnych imion na rzecz tych o międzynarodowym, a w szczególności amerykańskim rodowodzie.

Amerykańskie imiona pokochali Polacy

Powodem jest często uniwersalność, a międzynarodowe brzmienie to idealna sytuacja, gdyby w przyszłości posiadać takiego imienia chciał robić karierę za granicą lub po prostu nawiązywał kontakty z osobami spoza Polski. W końcu w świecie, w którym granice się zacierają, a praca czy studia w USA czy WB nie są wyjątkami, imię bez polskich znaków (takich jak ł, ś, ż, ć) to ogromne ułatwienie.

REKLAMA

Jeszcze kilka dekad temu, nadanie dziecku obco brzmiącego imienia wiązało się z dziwnymi spojrzeniami urzędników, dziś już raczej nikogo to nie dziwi. Szczególnie, że niektóre imiona są naprawdę wyjątkowe ładne.

Może dzięki naszej liście amerykańskich imion dla dzieci, które podbiły serca Polaków, ktoś się zaispiruje.

Lista imion, które za oceanem robią furorę i w Polsce też

Wśród imion dla dziewczynek polscy rodzice najchętniej wybierają te, które łączą amerykański wdzięk z miękkim, melodyjnym brzmieniem, doskonale pasującym do języka polskiego.

Mia – to absolutny hit ostatnich lat. Krótkie, dynamiczne i niezwykle nowoczesne. Choć ma korzenie włoskie i skandynawskie, to właśnie w USA zyskało status kultowego, skąd błyskawicznie przywędrowało nad Wisłę. Olivia / Oliwia – wersja z "v" zyskuje na popularności, stanowiąc ukłon w stronę anglosaskiej pisowni. To imię eleganckie, klasyczne, a zarazem bardzo "amerykańskie". Emma – imię, które od lat okupuje szczyty list popularności w Stanach Zjednoczonych (kojarzone m.in. z Emmą Watson czy Emmą Stone), stało się symbolem dziewczęcej klasy także w Polsce. Lily / Lila – w języku angielskim jest to także zdrobnienie od imienia Elżbieta. W spolszczonej wersji podbija serca młodych rodziców. To subtelne imię, przywodzące na myśl kwiat.

REKLAMA

W przypadku chłopców rodzice szukają imion, które brzmią męsko, ale jednocześnie nowocześnie. Często wybierane są imiona krótkie, które łatwo da się wymówić i zapmiętać.

Leo / Leon – choć Leon to imię o długiej tradycji w Polsce, jego krótka forma Leo (kojarzona mocno z rynkiem amerykańskim i latynoskim) przeżywa prawdziwy renesans. Oliver / Oliwier – podobnie jak w przypadku Olivii, anglosaski wariant tego imienia bije rekordy popularności na polskich porodówkach. Oskar – mocne, zdecydowane imię, które w USA kojarzy się z Hollywood, a w Polsce doskonale zakorzeniło się w rankingach popularności. Max / Maksymilian – krótka forma Max, która w Ameryce robi furorę, w naszm kraju też jest doceniana za niezwykłą uniwersalność i prostotę.

REKLAMA