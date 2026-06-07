Imiona dla dzieci urodzonych w czerwcu.
Imiona dla dzieci urodzonych w czerwcu. Fot. shutterstock

Wybór imienia dla dziecka potrafi spędzać sen z powiek przyszłym rodzicom. Jakie będą strzałem w dziesiątkę dla maluchów, których miesiącem urodzenia jest właśnie czerwiec? Mamy kilka propozycji, idealnie pasujących do aury o tej porze roku.

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Wybór imienia dla mającego przyjść na świat malucha to jedna z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed jakimi stają przyszli rodzice. Niektórzy wybierają te najpopularniejsze, inni kierują się podpowiedziami sztucznej inteligencji, a jeszcze pozostali szukają tych najbardziej oryginalnych i najrzadziej spotykanych.

Imiona dla dzieci urodzonych w czerwcu

Jeśli termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a Ty nadal nie masz imienia dla swojej pociechy może warto wziąć pod uwagę miesiąc, w którym planowany jest poród. Na przykład czerwiec, to czas, kiedy witamy astrologiczne Bliźnięta i Raki. To miesiąc soczystych truskawek, pachnących kwiatów i oficjalnego początku lata.

Jak więc do tej aury i klimatu dobrać idealne imię dla dziecka. Oto zestawienie najciekawszych imion dla czerwcowych maluchów.

Imiona dla dziewczynek:

  • Róża – klasyczne i bardzo eleganckie imię, nawiązujące do kwiatu, który rozkwita właśnie w czerwcu. Jest to więc bardzo wdzięczna propozycja dla dziewczynek, które przychodzą na świat latem.
  • Rozalia – delikatna, romantyczna alternatywa dla Róży. Prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego od słowa rosa (róża) lub połączenia słów rosa (róża) i lilium (lilia).
  • Liliana – imię nawiązujące do lilii, symbolizujących czystość i piękno.
  • Apolonia – nawiązuje do greckiego boga słońca, Apolla.
  • Lucyna / Łucja – imiona oznaczające światło.
  • Malina – zyskuje na popularności i kojarzy się z malinami świeżo zebranymi z krzaczka właśnie latem.
  • Flora albo Florentyna – wywodzące się od łacińskiego słowa florens oznaczającego 'kwiat'. W rzymskiej mitologii była to bogini kwiatów.

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    Imiona dla chłopców:

  • Jeśli była Florentyna to u chłopca może Florian. To rzadko nadawane imię. W Polsce Florian to też patron strażaków.
  • Fabian pochodzi z łaciny i oznacza mężczyznę należącego do rodu Fabiuszy. Nazwa rodowa Fabiuszy wzięła się od słowa faba, czyli 'bób'. Polakom bób od razu przywodzi na myśl początek lata.
  • Apollo – w mitologii greckiej był on bogiem słońca, piękna i światła. Czyż nie jest to idealne imię dla chłopca, który ma przyjść na świat w czerwcu.
  • Bożydar – to staropolskie imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Oznacza "dar Boga" lub "dar od Boga", a czerwiec to miesiąc, w którym obchodzimy jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, czyli Boże Ciało. Jeśli chcesz sięgnąć po imię, które będzie kojarzyło się właśnie z zakorzenioną w polskiej kulturze religią, wybierz Bożydara.

    • Ostatnio w naTemat podaliśmy też propozycje imion dla dzieci, które przyszły na świat właśnie w Boże Ciało. W tym roku święto to wypadło 4 czerwca. Wśród licznych propozycji znalazły się takie imiona jak:

  • Bogdan – to staropolskie imię dla dziecka oznaczające osobę daną od Boga, co zgrabnie podkreśla cud narodzin w tak ważne i symboliczne Boże Ciało.
  • Krystian – wywodzi się z łaciny i określa człowieka należącego do Chrystusa, co wprost odwołuje się do eucharystycznego charakteru uroczystości.
  • Emanuel – po hebrajsku znaczy tyle, co "Bóg jest z nami", idealnie oddając dziękczynny ton czerwcowych procesji.