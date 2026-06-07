Wybór imienia dla dziecka potrafi spędzać sen z powiek przyszłym rodzicom. Jakie będą strzałem w dziesiątkę dla maluchów, których miesiącem urodzenia jest właśnie czerwiec? Mamy kilka propozycji, idealnie pasujących do aury o tej porze roku.
Wybór imienia dla mającego przyjść na świat malucha to jedna z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed jakimi stają przyszli rodzice. Niektórzy wybierają te najpopularniejsze, inni kierują się podpowiedziami sztucznej inteligencji, a jeszcze pozostali szukają tych najbardziej oryginalnych i najrzadziej spotykanych.
Imiona dla dzieci urodzonych w czerwcu
Jeśli termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a Ty nadal nie masz imienia dla swojej pociechy może warto wziąć pod uwagę miesiąc, w którym planowany jest poród. Na przykład czerwiec, to czas, kiedy witamy astrologiczne Bliźnięta i Raki. To miesiąc soczystych truskawek, pachnących kwiatów i oficjalnego początku lata.
Jak więc do tej aury i klimatu dobrać idealne imię dla dziecka. Oto zestawienie najciekawszych imion dla czerwcowych maluchów.
Imiona dla dziewczynek:
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Imiona dla chłopców:
Ostatnio w naTemat podaliśmy też propozycje imion dla dzieci, które przyszły na świat właśnie w Boże Ciało. W tym roku święto to wypadło 4 czerwca. Wśród licznych propozycji znalazły się takie imiona jak: