Zmiany w systemie BLIK wchodzą w życie 1 września. Fot. Longfin Media / Shutterstock

Od 1 września BLIK zablokuje transakcje na wybranych stronach internetowych. Miłośnicy zagranicznych kasyn online będą musieli poszukać nowych sposobów płacenia. Dlaczego wprowadzana jest taka blokada?

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BLIK to obecnie najpopularniejszy standard płatności mobilnych w Polsce. Z danych operatora, czyli Polskiego Standardu Płatności (PSP), wynika, że tylko w pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy zrealizowali w ten sposób 756 mln transakcji o wartości 117,3 mld zł. Popularny system wkroczy po wakacjach w nowy etap kontroli przepływów finansowych i odetnie szarą strefę.

Zmiany w regulaminie. BLIK zablokuje nielegalny hazard

Od początku września 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady korzystania z BLIKA. PSP otrzymał oficjalną zgodę Narodowego Banku Polskiego na modyfikację regulaminu. Nowy mechanizm automatycznie zablokuje nielicencjonowanym bukmacherom i zagranicznym e-kasynom dostęp do pieniędzy polskich klientów.

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Nie jest to żadne widzimisię, ale reakcja na sygnały z rynku i Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące nielegalnego hazardu i prania brudnych pieniędzy przez rosyjskich inwestorów. PSP może stracić sporo klientów i wpływów, ale stawia na transparentność i zgodność z polskim prawem.

"PSP nie jest dostawcą usług płatniczych, więc nasza spółka nie była bezpośrednim adresatem dokumentu wysłanego przez KNF. Podjęliśmy jednak działania analityczne i projektowe mające na celu wypracowanie rozwiązań wspierających uczestników Systemu Blik w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu usług płatniczych do obsługi hazardu kwalifikowanego przez krajowe instytucje administracyjne jako nielegalny" – wyjaśnił portalowi Cashless Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego w PSP.

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Jak w praktyce zadziała nowa blokada płatności BLIK?

System powiązano bezpośrednio z rządową bazą danych (Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą dostępny do wglądu na stronie hazard.mf.gov.pl), aby wyeliminować lukę prawną wykorzystywaną przez zagraniczne firmy. Blokada zadziała na poziomie całego schematu płatniczego, a cały proces będzie automatyczny.

Etapy autoryzacji transakcji od września:

Użytkownik wpisuje kod BLIK na stronie z zakładami. System łączy się przez API z bazą Ministerstwa Finansów. Następuje weryfikacja adresu domeny w rejestrze. Transakcja na zakazanej stronie zostaje odrzucona.

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Nie pomoże nawet fakt, że dany serwis korzysta z usług zagranicznych pośredników finansowych, którzy mają luźniejsze podejście do polskich przepisów. Na Bizblogu przeczytamy, że ministerialny wykaz w połowie lipca 2026 roku liczył już niemal 56 tysięcy zablokowanych adresów. Baza ta każdego miesiąca powiększa się o kolejne 700 pozycji.

Szara strefa i monopol państwa. Kary dla operatorów

Działalność hazardowa w Polsce jest mocno regulowana. Gry kasynowe online może organizować tylko Totalizator Sportowy. Jerzy Mroczek z PSP przypomina, że zagraniczna licencja, na przykład cypryjska czy maltańska, nie uprawnia do prowadzenia takich usług nad Wisłą.

Legalne zakłady bukmacherskie mogą prowadzić wyłącznie firmy z licencją Ministerstwa Finansów. Dostawcy płatności mają 30 dni na zerwanie współpracy z nielegalną witryną od momentu jej wpisania do rejestru. Za zignorowanie przepisów grożą kary sięgające 250 tys. zł.

Według danych przytaczanych przez Bizblog szara strefa, która napędza rynek nielegalnych kasyn i bukmacherów, w 2025 roku przyjęła zakłady o wartości 74 mld zł, zaledwie o 11 mld zł mniej niż rynek legalny. Powoli go więc dogadania.