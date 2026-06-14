Donald Tusk podjął decyzję o dodatkowych dniach wolnych dla pracowników administracji rządowej Fot. KPRM / flickr.com

W 2026 roku pracownicy mogą liczyć łącznie na 14 dni ustawowo wolnych od pracy, ale nie tylko. Donald Tusk wyznaczył również dodatkowe dni wolne za święta, które przypadają w sobotę. Jeden z nich czeka nas już w sierpniu, jednak niestety, nie wszyscy mają zapewniony ten długi weekend.

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Większość z 14 dni ustawowo wolnych w 2026 roku mamy już co prawda za sobą, ale dwa z nich, które przypadają w sobotę, są dopiero przed nami. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypadnie właśnie w szósty dzień tygodnia, pracodawca jest odgórnie zobowiązany oddać pracownikom inny, dodatkowy dzień wolny w zamian.

Oznacza to, że przed nami będą jeszcze dwie doskonałe okazje w tym roku, aby sprytnie wydłużyć sobie urlop. Niestety, nie dla wszystkich grup zawodowych obowiązują te same zasady.

Dodatkowy dzień wolny z Kodeksu pracy. Kto zyska wolne w sierpniu?

Choć rynek pracy szybko się zmienia i coraz częściej zastanawiamy się, jaki to dziś bezpieczny zawód w erze AI, to akurat zasady oddawania dni wolnych za świąteczne soboty pozostają jasno określone w przepisach. I tak, zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w danym okresie rozliczeniowym i wypadające w dniu innym niż niedziela automatycznie obniża wymiar czasu pracy o dokładnie 8 godzin.

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W praktyce oznacza to, że szef musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w zupełnie innym terminie.

W 2026 roku takimi świętami wypadającymi w sobotę będą kolejno zbliżający się wielkimi krokami 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, a także 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej – czyli na przykład urzędników państwowych, pracowników biurowych zatrudnionych w policji, straży granicznej, nadleśnictwach czy poszczególnych ministerstwach – decyzję o konkretnym terminie dodatkowego dnia wolnego podejmuje premier Donald Tusk. Szef rządu podjął już ostateczne decyzje w tej sprawie, dzięki czemu pracownicy administracji rządowej otrzymają dodatkowe wolne w odgórnie wyznaczonych terminach.

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Urzędnicy nie będą musieli siedzieć za biurkiem dokładnie 14 sierpnia oraz 28 grudnia. Taki układ kalendarza oznacza, że już w sierpniu ta grupa zyska dodatkowy długi weekend, który potrwa od 14 do 16 sierpnia. To zresztą niejedyna dobra wiadomość dla zatrudnionych, bo na przykład od lipca w ochronie zdrowia obowiązuje duża podwyżka pensji.

Nie u wszystkich jednak ta sprawa wygląda identycznie. W pozostałych firmach, działających w sektorze prywatnym, to konkretny pracodawca sam decyduje o dacie dodatkowego wolnego dnia dla swojego zespołu. Niezależnie od tego, czy w danym zakładzie pracują głównie doświadczeni fachowcy, czy też panuje obiegowa opinia, że zetki w pracy są leniwe i roszczeniowe, wybór terminu i tak należy do szefa. Wcale nie musi on zatem przypaść na piątek 14 sierpnia czy poniedziałek 28 grudnia. Kwestia ta jest ustalana w prywatnych przedsiębiorstwach całkowicie indywidualnie.

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Kalendarz świąt w 2026 roku. Pełna lista dni wolnych

A jak dokładnie prezentuje się całościowy kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w tym roku? Dla ułatwienia planowania odpoczynku przypominamy pełną listę wszystkich oficjalnych świąt: