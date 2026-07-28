Daniel Obajtek usłyszał dwa zarzuty za decyzje z czasów, gdy kierował Orlenem Fot. Shutterstock

Daniel Obajtek usłyszał w warszawskiej prokuraturze dwa zarzuty. Jeden dotyczył wycofania ze sprzedaży tygodnika "NIE" na stacjach Orlen, a drugi składania fałszywych zeznań. Europoseł stwierdził, że jest "z nich dumny". Choć Przemysław Czarnek stanął murem za politykiem, to w komentarzach panują zupełnie inne nastroje.

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała 28 lipca Daniela Obajtka, aby postawić mu zarzuty. Pierwszy dotyczył naruszenia prawa prasowego w związku z decyzją o wycofaniu ze sprzedaży jednego z numerów tygodnika "NIE" ze stacji Orlen w marcu 2023 r.

W drugim chodziło o składanie fałszywych zeznań dotyczących znajomości z Piotrem Nisztorem z Telewizji Republika. – Pan Daniel Obajtek usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań w maju 2023 r. (…) Chodzi o postępowanie karne z oskarżenia prywatnego. Kolejny to zarzucenie panu Obajtkowi tłumienia wolności prasy – przekazał rzecznik prokuratury prok. Piotr Skiba na konferencji prasowej.

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Czarnek murem za Obajtkiem, ale chyba tylko on

Obajtek po wyjściu z prokuratury zabrał głos. Oczywiście nie miał sobie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie. – Oczywiście odmówiłem składania wyjaśnień, nie przyznaję się do zarzucanych mi celów. Pan prokurator, jaki zbieg okoliczności, że pan prokurator awansował przed postawieniem mi zarzutów. (...) Jeszcze raz, dumny jestem z tych zarzutów. Podkreślam, że jeden zarzut związany z panem redaktorem Nisztorem nie ma żadnego uzasadnienia – mówił Obajtek, dodając, że jego zdaniem zarzut ten jest "niepoważny".

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Za byłym prezesem Orlenu wstawił się Przemysław Czarnek. "Danielowi Obajtkowi postawiono dziś zarzuty za obronę dobrego imienia św. Jana Pawła II – największego z Polaków i autorytetu dla milionów ludzi na całym świecie. To symbol tego, jak daleko zaszły polityczne rozliczenia. Daniel Obajtek bronił wartości, które dla milionów Polaków są fundamentem naszej tożsamości: szacunku dla św. Jana Pawła II, wiary i dziedzictwa, które pozostawił" – napisał kandydat PiS na premiera, nawiązując tym samym do okładki "NIE" ze zdjęciem papieża.

Choć Czarnek próbował przekonać innych, że Obajtek dobrze zrobił wycofując tygodnik z Orlenów, to chyba inni nie dali się przekonać. "Nie zasłaniajcie się papieżem"; "Nie prawda, bo złamał przykazanie VIII 'Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu'"; "Z ludzi debili już nie zrobicie, wszystko wyszło na jaw" – czytamy w komentarzach.

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O tych nagraniach słyszała cała Polska, ale Obajtek idzie w zaparte

Przypomnijmy, że sprawa fałszowania zeznań przez Obajtka, zaczęła się od zawiadomienia dziennikarza Grzegorza Jakubowskiego, w związku z procesem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zainicjowanym prywatnym aktem oskarżenia.

Jakubowski jest pewny, że Obajtek skłamał przed sądem, zaprzeczając jakimkolwiek kontaktom nieformalnym z Nisztorem. Dziennikarz powołał się wtedy na nagranie z 2018 roku.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Onet ustalił, iż Obajtek w czasie gdy kierował Orlenem, miał założony podsłuch w gabinecie. Dziennikarze dotarli do materiału z rozmów z Nisztorem, który prosił wówczas prezesa m.in. o pracę dla swojej żony. W tle wchodziły też wówczas konszachty polityczne.

Obajtek tłumaczeniami tylko się pogrąża

Daniel Obajtek próbuje przekonać innych, że nagrania są zmanipulowane i pocięte. Na konferencji prasowej tym sugestiom stanowczo zaprzeczył prok. Skiba i przytoczył opinię biegłego. – Jak wynika z przeprowadzonych badań, zapis rozmowy jest autentyczny. Nie ustalono występowania przerw podczas rejestrowania zdarzenia, eliminowania fragmentów nagrania po jego utrwaleniu, ani kompilowania, czyli łączenia kilku fragmentów nagrań w jedno. Jak stwierdził biegły, dowodowe nagranie ilustruje ciągłość zapisu, a zatem nie mamy tutaj do czynienia z żadnym manipulowaniem nagraniami. Jest to autentyczne nagranie – podkreślił rzecznik.