Obajtek wziął sobie zalecenia szefostwa PiS do serca Fot. X.com / Daniel Obajtek

W Prawie i Sprawiedliwości od kilku dni wrze. Członkowie partii mają opuszczać inne stowarzyszenia polityczne, a Mateusz Morawiecki w tym czasie robi wielką promocję swojego ruchu Rozwój Plus. Jak się okazuje, Daniel Obajtek postanowił wyłamać się z tego szeregu.

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Wszystko zaczęło się w środę, 15 lipca, od nowego postanowienia kierownictwa PiS, które wprost zakazuje pozostałym członkom partii przynależenia do jakichkolwiek innych politycznych stowarzyszeń. Ostateczny termin na podjęcie decyzji mija w czwartek, 23 lipca, ale sytuacja już teraz jest mocno napięta.

Z partyjnego polecenia wyłamał się dawny ulubieniec Jarosława Kaczyńskiego – Mateusz Morawiecki. Wiele wskazuje na to, że były premier nie zamierza rezygnować ze swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus, które formalnie uruchomił w kwietniu. Jak jednak wynika z najnowszych doniesień, niektórzy jego członkowie ulegają presji płynącej z Nowogrodzkiej.

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Daniel Obajtek zostaje w PiS. Mateusz Morawiecki czeka na dokumenty

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, poinformował dzisiaj w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie o pierwszych decyzjach. Z jego przekazu wynika, że Daniel Obajtek złożył już oficjalne oświadczenie o przynależności do PiS, co także oznacza, że ma opuścić stowarzyszenie Rozwój Plus, którego do tej pory był członkiem. W rozmowie padło także nazwisko Anity Czerwińskiej. Posłanka formalnie wprawdzie nie należała do stowarzyszenia Morawieckiego, ale miała wcześniej podpisać się pod listem członków tej inicjatywy, który skierowano do prezesa PiS.

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Do bieżących doniesień odniósł się sam Mateusz Morawiecki na antenie stacji TVN24. Były szef rządu pytany przez dziennikarzy potwierdził, że Anita Czerwińska faktycznie nie jest członkinią Rozwoju Plus. W sprawie byłego prezesa Orlenu polityk wskazał natomiast na brak formalnych potwierdzeń. – Nie widziałem deklaracji rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Daniela Obajtka – przekazał Morawiecki.

Rafał Bochenek i partyjne ultimatum. Zbliża się czas rozliczeń

Rafał Bochenek zamieścił dziś także w mediach społecznościowych informacje o zbliżającym się "czasie rozliczenia" członków partii. Rzecznik PiS przypomniał o wiszącym nad politykami ultimatum.

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"W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w PiS" – napisał Bochenek w serwisie X. Rzecznik przypomniał także każdemu, że "złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej. Czas jest do czwartku, do końca dnia".

Wpis zakończył dość dobitnie, z wyczuwalną nutą grozy, co można odebrać jako komunikat wycelowany bezpośrednio we frakcję Morawieckiego: "Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny".

Jarosław Kaczyński apeluje, ale Rozwój Plus nadal promuje się w sieci

Jeszcze w niedzielę Jarosław Kaczyński próbował ratować napiętą sytuację, ale efekty jego działań wydają się mizerne. Prezes zamieścił w mediach społecznościowych apel do swoich partyjnych kolegów o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". W dalszej części komunikatu wbił jednak szpilę niektórym działaczom partii, wyraźnie zaznaczając, że są wśród nich tacy, którzy rozbijają PiS.

Mateusz Morawiecki nic sobie jednak z tego nie robi i konsekwentnie prowadzi szeroką promocję Rozwoju Plus. We wtorek, 21 lipca, polityk udostępnił w internecie 9-minutowe wideo. W materiale były premier tłumaczy powody powstania swojego stowarzyszenia oraz chwali się osiągnięciami dawnego rządu. Jednocześnie wskazuje wprost, że PiS musi się szybko zmienić, rzucając tym samym wyzwanie Kaczyńskiemu i dotychczasowej linii władz partii.

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