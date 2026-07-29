Morawiecki ma spory potencjał polityczny. Foto: Longfin Media/Shutterstock

Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Nowy sondaż sugeruje z kolei, że jego odejście jest porażką władz PiS. Spora część wyborców widziała w nim lidera ugrupowania i kogoś, kto mógłby przejąć partię po Jarosławie Kaczyńskim.

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Czy to Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli prezesa PiS? Takie pytanie zadali Polakom twórcy sondażu IBRiS dla Radia ZET. Okazuje się, że były premier cieszy się sporym poparciem ankietowanych.

Morawiecki na czele PiS?

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał ankietowanych, czy ich zdaniem "Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS".

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,4 proc. "raczej tak" – 25,7 proc., "raczej nie" – 11,6 proc., a "zdecydowanie nie" – 19,7 proc., z kolei zdania w sprawie nie miał co trzeci ankietowany (30,6 proc.).

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Łącznie więc głosów na "tak" było 38,1 proc., a na "nie" 31,3 proc., czyli niewiele mniej. Ten pierwszy wynik pokazuje jednak silną pozycję Morawieckiego.

Roszadę na czele PiS popiera 37 proc. kobiet (w tym 14 proc. "zdecydowanie tak" oraz 23 proc. "raczej tak"), przeciwnego zdania jest 31 proc., z kolei 32 proc. nie ma zdania.

Podobnie na sprawę patrzą mężczyźni. Morawieckiego w roli szefa PiS widzi 39 proc. z nich (11 proc. "zdecydowanie tak" i 28 proc. "raczej tak"), 31 proc. nie chce wymiany Kaczyńskiego na ex-premiera. 30 proc. jest niezdecydowanych.

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Co sądzą o tym wyborcy poszczególnych ugrupowań?

Zwolennicy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050) ogólnie widzą Morawieckiego w roli szefa Nowogrodzkiej: 38 proc. ankietowanych, w tym 11 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 27 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 17 proc. osób. 45 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Wyborcy opozycji (w tej pojemnej grupie są zwolennicy PiS, obu Konfederacji i Partii Razem) w aż 49 proc. (20 proc. "raczej nie" i 29 proc. "zdecydowanie nie") nie chce "wymianki". 34 proc. respondentów (16 proc. "zdecydowanie tak" i 18 proc. "raczej tak") pomysł się podoba.

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Jeszcze ciekawiej wyglądają wyniki, gdy spojrzy się na głosy wyborców poszczególnych partii. 50 proc. osób, które głosowały na PiS w 2023 r., chce, by Kaczyński oddał Morawieckiemu władzę w swoim ugrupowaniu ("zdecydowanie tak" wskazało 22 proc., "raczej tak" – 28 proc.). Przeciwnego zdania jest 46 proc. wyborców PiS (26 proc. "raczej nie" i 20 proc. "zdecydowanie nie"). 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zwolennicy KO z 2023 r. widzą Morawieckiego w fotelu szefa PiS. "Tak" odpowiedziało aż 42 proc. osób (14 proc. "zdecydowanie tak", 28 proc. "raczej tak"). Przeciwnikami takiej wizji jest 14 proc. ankietowanych. 44 proc. wybrało opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

42 proc. wyborców Trzeciej Drogi chce wymiany na fotelu prezesa PiS (5 proc. "zdecydowanie tak", 37 proc. "raczej tak"). Przeciwne jest 12 proc., 46 proc. nie ma zdania.

Partie polityczne polityków

Quiz 1 / 25 Na początek proste. Do jakiej partii należy ten Pan? Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska Nowa Lewica Konfederacja

Co myślą ci, którzy popierali w 2023 r. Nową Lewicę? Morawieckiego w nowej roli widzi 33 proc., przeciwnego zdania jest 43 proc. (w tym aż 43 proc. "zdecydowanie nie"). 24 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem". W tej grupie elektoratu nie pomaga jednak samo zachowanie polityka, który ostatnio oburzył kobiety.

I wreszcie środowisko Konfederacji. Przeciwne byłemu premierowi było 51 proc. badanych (aż 40 proc. "zdecydowanie nie"). Pomysł popiera 30 proc. fanów Sławomira Mentzena.

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Morawiecki z potencjałem

Wszystko to razem pokazuje potencjał Morawieckiego. Tak, jego postać antagonizuje, ale wysoki odsetek osób, które popierają pomysł, by to on stanął na czele największej prawicowej partii, pokazuje, że cieszy się on na tyle dużą popularnością, by w kolejnych wyborach wejść do Sejmu ze swoimi współpracownikami. Sugeruje to też nowy sondaż, wedle którego potencjalne ugrupowanie byłego szefa rządu bez problemu znalazłoby się w parlamencie.