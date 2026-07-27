Losy Warner Bros. Discovery i TVN nadal nie są pewne. Foto: Longfin Media/Shutterstock

Okazuje się, że przejęcie Warner Bros. Discovery, czyli właściciela TVN, przez Paramount Skydance zostało zawieszone. Pracownicy polskiego oddziału TVN otrzymali list, z którego dowiadujemy się, co dokładnie dzieje się w tle.

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Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount nie będzie takie proste. Okazuje się, że finalizacja transakcji została wstrzymana. Obie strony czekają na wydanie wyroku.

Warner nie trafi w ręce Paramount?

Jak wynika z dokumentów, które trafiły do sądu, obie firmy przystały na wstrzymanie finalizacji transakcji do czasu wydania wyroku. Agencja Reutera twierdzi, że powodem opóźnienia jest pozew, jaki został złożony przez grupę amerykańskich stanów. Chodzi o to, że przejęcie mogłoby doprowadzić do powstania ogromnej firmy medialnej. Nowy gigant miałby w efekcie bardzo dużą możliwość kształtowania cen w branży filmowej i telewizyjnej. Negatywnie odbiłoby się to na konkurencji.

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Paramount Skydance ma jednak spory problem. Jeżeli nie uda się wszystkiego domknąć do 30 września, firma będzie zmuszona wypłacić posiadaczom akcji Warner Bros. Discovery około 7 mln dol. za każdy dzień zwłoki. Będzie to forma rekompensaty.

Prezes listy pisze

Polskich widzów szczególnie interesuje to, jaki los czeka stację TVN, która należy do WBD. W piątek Simon Robinson, jeden z prezesów giganta, który jest w jego strukturach odpowiedzialny za studia filmowe, napisał, że wie, iż przedłużający się proces potencjalnego przejęcia oznacza nerwową niepewność.

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"Wiem, że oznacza to przedłużenie okresu niepewności, który i tak już był wymagający. WBD i Paramount Skydance pozostają odrębnymi spółkami, a WBD nadal prowadzi działalność jako niezależna firma", napisał w swoim liście Robinson. Chcąc dodać otuchy, zaapelował do personelu stacji, by wzajemnie się wspierał i nadal pracował tak dobrze, jak tylko jest w stanie.

Niepewność pracowników nie jest bezpodstawna – potencjalny nowy właściciel TVN zwalnia na potęgę, w jednym miejscu wyleciała cała redakcja. Paramount Skydance zlikwidował m.in. CBS News Radio.

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Walka o Warnera

Warto dodać, że, jak pisaliśmy w naTemat, wcześniej Warner Bros. Discovery miał przejąć Netflix. Przełom miał miejsce 8 grudnia 2025 r., kiedy to Paramount Skydance ogłosił, że także jest zainteresowany zakupem. Zaproponował za firmę i jej aktywa aż 108,4 mld dolarów. Dla porównania: Netflix wycenił WBD na "tylko" 82 mld dolarów (72 mld dol. tej kwoty stanowiło wartość firmy, reszta jej zadłużenie).

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W maju br. fuzją zainteresowali się jednak amerykańscy kongresmeni, którzy zaczęli domagać się sprawdzenia umowy pod kątem przepisów antymonopolowych.