Morawiecki postanowił oburzyć kobiety. Foto: ezp/Shutterstock

Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie, na którym jest ubrany w koszulkę z napisem "Wspieram kobiety". Zupełnie jakby zapomniał, co działo się w Polsce za jego rządów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Mateusz Morawiecki stara się jak może, by media o nim pisały. Gdy nie drażni niedawnych jeszcze kolegów z PiS, to prowokuje... kobiety. Tak bowiem należy interpretować jego niedawny post w koszulce z zaskakującą deklaracją.

Mateusz Morawiecki szuka elektoratu? Oburzył kobiety

Morawiecki przyłożył rękę do rozłamu w PiS. Wraz z 43 posłami zapewne założy wkrótce nowy klub parlamentarny w Sejmie, możliwe, że pójdzie za tym powstanie partii politycznej i samodzielny start w wyborach w 2027 roku.

To prowadzi do prób walki byłego premiera o różne elektoraty. Już w swoim słynnym 9-minutowym wideo przypominał sukcesy swojego gabinetu: 500 plus, zerowy PIT dla młodych, zmniejszenie podatków, likwidacja bezrobocia i rozpoczęcie modernizacji polskiej armii.

REKLAMA

Już to pokazuje nam, że Morawiecki może chcieć szukać poparcia i w elektoracie liberalnym gospodarczo, i liczącym na kolejne transfery socjalne, a nawet tym, którym głosuje dziś na Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Morawiecki w feministycznym t-shircie

Teraz jednak były szef rządu poszedł chyba o krok za daleko. Opublikował w sieci swoje zdjęcie, na którym widać, jak ma ubrany t-shirt z napisem "Wspieramy kobiety".

Od razu dodajmy, że Morawiecki otrzymał koszulkę od pań ze stowarzyszenia "Kobiety Wspierają Kobiety". "Dziękuję za koszulkę z pięknym i ważnym hasłem. Będę ją nosił z dumą!", podziękował i zadeklarował.

REKLAMA

Jego zdjęcie udostępniła na swoim profilu na platformie X Barbara Nowacka. "Typie! Ty wspierasz kobiety? To za Twoich rządów policja tłumiła protesty o prawa kobiet pałkami i gazem. Na Twoje polecenie. Lepiej już siedź cicho z resztą PiS-u. Lub dwóch PiS-ów", napisała w poście szefowa MEN.

"On to serio wrzucił. Naprawdę uważa, że zapomnimy, że był premierem w czasach protestów kobiet???? Zapomnimy o Izabeli z Pszczyny, Dorocie z Nowego Targu? O przemocy, agresji i pogardzie? No więc nie, nie zapomnimy", dodała w kolejnym wpisie, tym razem na Facebooku. To nie pierwszy raz, gdy Nowacka ostro wypunktowała rząd Morawieckiego i PiS.

REKLAMA

Grzechy PiS dotyczące kobiet

I faktycznie, rządy PiS kojarzą się dziś wielu osobom (szczególnie kobietom) z zaostrzeniem prawa do przeprowadzania aborcji. "Reforma" ta sprowokowała masowe protesty Polek i Polaków. Sam Morawiecki zabierał głos ws. Strajku Kobiet i aborcji.

– Warto zadać sobie pytanie, o co toczy się spór? Czy jest to spór o prawo do życia dzieci z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję? – mówił na konferencji prasowej w październiku 2020 roku.

QUIZ: Partie polityczne polityków

Quiz 1 / 25 Na początek proste. Do jakiej partii należy ten Pan? Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska Nowa Lewica Konfederacja

Możliwe, że właśnie to sprawiło, iż PiS przegrało kolejne wybory. Polki, które wcześniej mogły być wdzięczne za 500 plus, teraz uznały, że partia swoją polityką wręcz im zagraża.