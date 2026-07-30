Poranne syreny wywołały panikę na wschodzie kraju. Zabrakło komunikatów RCB Fot. Portal informacyjny bilgoraj.com.pl / Facebook

Dźwięk syren alarmowych wybudził o poranku mieszkańców Lubelszczyzny, jednak w ich telefonach zabrakło komunikatu ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdezorientowani ludzie musieli szukać informacji o potencjalnym zagrożeniu na własną rękę w internecie.

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Czwartkowy poranek przyniósł chwile grozy na wschodzie kraju. Ze względu na zmasowany atak Rosji na terytorium Ukrainy polskie wojsko postawiło służby w stan pełnej gotowości. W pobliżu naszej granicy odnotowano niezidentyfikowany obiekt latający, który pozostawił po sobie 10-metrowy krater. Ukraińskie MSZ donosi, że to rosyjska rakieta Ch-101.

Niezidentyfikowany obiekt i krater na Lubelszczyźnie

O godzinie 3:40 w naszą przestrzeń powietrzną wleciał nieznany obiekt. Poruszał się w kierunku zachodnim, a po zaledwie sześciu minutach całkowicie zniknął z wojskowych radarów.

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Dowództwo natychmiast wysłało w ten rejon wojskowy śmigłowiec Mi-24. Załoga szybko zlokalizowała obszar zdarzenia na niezabudowanym terenie niedaleko miejscowości Tarnawa-Kolonia, zlokalizowanej w powiecie biłgorajskim.

Upadek pozostawił po sobie ogromny, 10-metrowy krater. Obecnie na miejscu pracują powołane do tego służby, w tym żandarmeria wojskowa oraz policjanci, którzy zabezpieczają teren i badają przyczyny incydentu.

Wszystko to stanowiło odpowiedź na manewry rosyjskiego lotnictwa tuż za polską granicą. W nocy w ramach działań prewencyjnych poderwano również myśliwce F-16.

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Brak alertu RCB wywołał skandal

System wczesnego ostrzegania zadziałał, jednak... połowicznie. O godzinie 3:50 w większości powiatów województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe, ale na telefony mieszkańców nie trafiła żadna wiadomość SMS z instrukcjami.

Sytuacja jest zaskakująca, bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa regularnie informuje chociażby o silnym wietrze, piecykach i czadzie czy nawet o akcjach szczepienia lisów. Tym razem, w obliczu naruszenia przestrzeni powietrznej i realnego zagrożenia, zabrakło jakiegokolwiek komunikatu tłumaczącego powody wybudzenia setek tysięcy osób.

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Szukanie info na X i ewakuacja dzieci do garażu

Poranne dźwięki wywołały panikę wśród lokalnej społeczności. Przerażeni ludzie nie wiedzieli, jak mają się zachować i masowo sięgali po smartfony, aby w mediach społecznościowych znaleźć doniesienia o sytuacji w okolicy. Oto kilka postów:

"Rozwala mnie brak jakiegokolwiek komunikatu/alertu RCB na temat tego, co się działo, ludzie przeglądali Twittera, żeby się czegokolwiek dowiedzieć " – napisała użytkowniczka. "Syreny w Lublinie bez żadnego ostrzeżenia, alertu RCB czy czegokolwiek innego. Oni w tym rządzie to są poważni? Tylko panikę wśród ludzi wywołali. Współczuję" – podsumowała dziennikarka Lidia Lemaniak. "Potrenowałem sobie noszenie 2 dzieci do garażu podziemnego" – napisał użytkownik X. "Brak smsowego alertu RCB przy alarmie dźwiękowym. Jestem osobą niesłyszącą. I jak się tu czuć bezpiecznie? (...) SMSowy alert jest konieczny!" – zaalarmował internauta, zwracając uwagę na całkowite wykluczenie osób z niepełnosprawnościami. "Ta sytuacja w Lublinie pokazała jak opcja Alertu RCB jest do naprawy. Czasem jest ten sam SMS wysyłany odnośnie burzy, a teraz brak informacji wysyłanych na bieżąco" – ocenił kolejny internauta.

Internauci oburzeni brakiem alertu RCB Fot. X

Dlaczego nie było alertu RCB? Sytuacja będzie badana

Wirtualna Polska podaje, że "system ostrzegania został uruchomiony na bezpośrednie polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)". Portal WP cytuje w tym kontekście Karolinę Gałecką. Rzeczniczka MSWiA oficjalnie potwierdziła, że służby badają sprawę i weryfikują, dlaczego do obywateli nie dotarł żaden alert RCB.

Rzeczniczka była też o to pytana na antenie TVN24. – Było planowane wysłanie alertu RCB. Natomiast zgodnie z tym, że centrum operacji powietrznych odwołało zagrożenie z powietrza, RCB podjęło decyzję, że ten alert nie będzie wysłany – przyznała.

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