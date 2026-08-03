Do Action wrócił hit. Sprzedają kultowy odkurzacz. Fot. shutterstock // Fot. action.com / montaż: naTemat

Do oferty Action wrócił prawdziwy hit. To niezła gratka dla tych, którzy szukają akurat sprzętu AGD do swojego domu. Na półkach tej znanej sieci sklepów można teraz znaleźć odkurzacz Kärcher. Ten solidny produkt do sprzątania został właśnie przeceniony o ponad 50 zł.

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O tym, że w Action pojawiają się czasem prawdziwe perełki, wie chyba każdy, kto choć raz robił zakupy w tym sklepie. Ostatnio wspominaliśmy o designerskim regale za 60 zł, który może się idealnie sprawdzić się przy wannach wolnostojących. Można go jeszcze spotkać w asortymencie sklepu.

Odkurzacz z Kärchera w Acion. Hit powrócił na półki

Tymczasem w gazetce promocyjnej znalazła się kolejna ciekawa rzecz. A mianowicie odkurzacz marki Kärcher. Te sprzęty znane z jaskrawo żółtego koloru są świetnie znane domowym majsterkowiczom, ale nie tylko. Niemiecki producent oprócz myjek ciśnieniowych, czy myjek do okien ma też odkurzacze do domu. I to właśnie produkt z tej ostatniej serii trafił do Action.

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Mowa dokładnie o modelu KWD1 o potężnej mocy silnika wynoszącej aż 1000 watów. To zdecydowanie sprzęt dla osób wymagających, które oczekują, że po odkurzaniu na podłodze nie zostanie nawet najmniejszy okruch. Co ciekawe, ten sam produkt był w Action na początku tego roku. Ale wówczas jego regularna cena wynosiła 259 zł (w promocji za 229 zł), a teraz można go kupić za niecałe 200 (dokładnie 199,90 zł).

Fot. action.com

Jak czytamy, sprzęt radzi sobie z odkurzanie na sucho i mokro. Tylko uwaga, nie jest to odkurzacz piorący. Może on wciągać np. rozbite szkło, w którym była kawa, ale plamy z dywanu już nie spierze. W zestawie jest kilka końcówek, dzięki którym odkurzysz np. za kaloryferem, a także worek. Posiadacze bardzo go polecają.

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Odkurzacz z Action ma kilka zalet. Tak opisuje je producent

"Może stłukł Ci się wazon z kwiatami albo szklanka z napojem? Łatwo uprzątniesz szkło i wodę za pomocą specjalnie zaprojektowanej końcówki do podłóg. Ale nawet trudno dostępne miejsca, takie jak przestrzenie między listwami podłogowymi lub przestrzeń za grzejnikiem, można łatwo wyczyścić za pomocą dyszy szczelinowej. Chcesz wyczyścić także samochód? To lekkie urządzenie można bez wysiłku zabrać na zewnątrz dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Gdy już usuniesz cały kurz i brud oraz zapełnisz zbiornik o pojemności 12 litrów, łatwo opróżnisz urządzenie, otwierając je przy pomocy tzw. systemu Push & Pull. Albo po prostu wymienisz worek" – podpowiada producent.

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Dodano także informacje o jego kompaktowym przechowywaniu. "Pomyślano także o tym, jak oszczędzić miejsce. Węże, kabel i inne akcesoria mieszczą się w przegrodach odkurzacza, dzięki czemu łatwo go schowasz. Będzie w gotowości czekał, by dokonać wielkich czynów podczas kolejnego sprzątania" – czytamy.

Warto jednak pospieszyć się z zakupem kultowego odkurzacza Kärchera w Action, bowiem oferta ważna jeszcze do 4 sierpnia. Być może później też będzie można spotkać go jeszcze w sklepach, ale tę chwilę gazetka promocyjna, w której znalazł się odkurzacz, obowiązuje właśnie do wtorku.