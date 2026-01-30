Action z kolejną ciekawą promocją. Odkurzacz do zadań specjalnych nie jest jednak pozbawiony wad Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

Polacy są mistrzami w polowaniu na promocje. Najciekawsze rabaty wyłapujemy błyskawicznie, a nie raz nawet szczycimy się swoimi zdobyczami. Nic więc dziwnego, że na naszym rynku tak dobrze mają się sklepy Action. Na ich półki trafił właśnie odkurzacz od uznanej marki.

O promocjach z Action powiedziano już wiele, ale z drugiej strony trudno o nich nie pisać, kiedy oferty bywają naprawdę ciekawie. Dopiero co informowaliśmy o możliwości zakupu tańszych gier na konsole Nintendo. W najnowszej gazetce pojawiła się kolejna promocja, która wzbudziła zainteresowanie polskich klientów.

Prawdziwy żółty potwór. Odkurzacz do zadań specjalnych w Action

W ofercie obowiązującej od 28 stycznia do 3 lutego znalazł się odkurzacz marki Karcher. Sprzęty znane z jaskrawo żółtego koloru są świetnie znane domowym majsterkowiczom, ale nie tylko. Niemiecki producent oprócz myjek ciśnieniowych, czy myjek do okien ma też odkurzacze do domu. I właśnie produkt z tej ostatniej serii trafił właśnie do Action.

W ciekawej cenie 229 zł (normalnie ok. 259 zł) można kupić odkurzacz Karcher KWD1 o potężnej mocy silnika wynoszącej aż 1000 watów. To zdecydowanie sprzęt dla osób wymagających, które oczekują, że po odkurzaniu na podłodze nie zostanie nawet najmniejszy śmieć. Przy takiej sile trzeba wręcz pilnować chodników, bo i one mogą zniknąć pod ssawką.

Jak czytamy, sprzęt radzi sobie z odkurzanie na sucho i mokro. Tylko uwaga, nie jest to odkurzacz piorący. Może on wciągać np. rozbite szkło, w którym była kawa, ale plamy z dywanu już nie spierze. W zestawie jest kilka końcówek, dzięki którym odkurzysz np. za kaloryferem, a także worek. Posiadacze bardzo go polecają, ale zwracają też uwagę na jeden minus.

Odkurzacz Karcher w dobrej cenie w Action. Tylko co na to sąsiedzi?

W licznych komentarzach dotyczących tego sprzętu pojawiło się wiele jego zalet. Internauci podkreślali, że sprzęt radzi sobie świetnie z codziennymi domowymi porządkami, a także tymi trudniejszymi np. po remoncie. Wiele osób korzysta z niego także podczas sprzątania garażu czy samochodu i są zadowoleni.

Niektórzy wskazali jednak na jeden minus tego modelu. Potężny silnik chodzi równie głośno co ten w startującym odrzutowcu. Kiedy go odpalicie, sąsiedzi z pewnością będą wiedzieli, że zaczął się u was czas na weekendowe porządki. Dla niektórych to wada nie do przejścia, a dla innych niedogodność, którą są w stanie zaakceptować w zamian za dużą moc ssania.