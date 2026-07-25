Wolnostojące wanny to hit wnętrzarski ostatnich lat. Choć wyglądają pięknie i nadają łazienkom wyjątkowy klimat SPA, to przy użytkowaniu pojawia się jeden istotny kłopot – brak miejsca na kosmetyki. Tymczasem w Action można znaleźć specjalną półkę, która rozwiąże ten problem. I nie chodzi tutaj o zwykły kawałek plastiku, a o designerski element wystroju.
Aranżacja nowej łazienki bez wanny wolnostojącej? Dla wielu osób projektujących swoje wymarzone wnętrze to wręcz nie do pomyślenia. Ten element wyposażenia od kilku sezonów nie schodzi z podium najpopularniejszych trendów wnętrzarskich. Kojarzy się z elegancją, luksusem i domowym SPA.
Zamontowana na środku pomieszczenia lub tuż przy ścianie, wanna wolnostojąca błyskawicznie staje się główną ozdobą całej łazienki. Jednak wygląd jak z katalogów i materiałów na Instagramie, to nie wszystko. Użytkownicy takich wanien szybko zderzają się z szarą rzeczywistością i brakiem praktyczności w użytkowaniu.
Hit w Action do wanien wolnostojących. 59 zł i problem z głowy
Tradycyjne wanny zabudowane mają jedną ogromną przewagę nad takimi wolnostojącymi – szerokie krawędzie lub przylegające do nich półki wyłożone kafelkami. To właśnie tam bez problemu można ułożyć szampony, odżywki, żele pod prysznic, a także świece zapachowe czy kubek z gorącą herbatą.
W przypadku modeli wolnostojących pojawia się kłopot – brak miejsca na odłożenie kosmetyków i innych rzeczy. W uporaniu się sobie z tą wadą może pomóc nam perełka z Action. Ta znana holenderska sieć sklepów wprowadziła właśnie do swojej oferty ładny bambusowy stojak z trzema półkami. Można go postawić przy takiej wannie i idealnie sprawdzi się do ustawienia kosmetyków, ręczników i innych rzeczy, abyśmy mieli je wszystkie pod ręką.
Zachęcająca jest również cena: 59,95 zł. Sieć w opisie podaje, że bambusowy regał ma trzy poziomy przechowywania, a ich maksymalna nośność to 4 kg na półkę.
"Praktyczny regał do przechowywania z bambusa jest idealny do łazienki. Bambus jest bowiem bardzo nastrojowy i dobrze radzi sobie z wilgotnym otoczeniem. Wyeksponuj ręczniki, produkty do pielęgnacji lub inne drobiazgi na półkach i znajdź dla nich ładne miejsce" – czytamy w opisie.
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Producent zapewnia również, że bambus, z którego zrobiony jest ten regał ma specjalny certyfikat FSC. To oznacza, że pochodzi z lasów zarządzanych w sposób bardziej zrównoważony. "Dzięki temu zapewniamy ochronę ludziom, zwierzętom i roślinom, których los zależy od tych lasów. Certyfikaty te dotyczą ponad 99 proc. produktów marek własnych Action i produktów white label" – zaznaczono.
Trendy w łazienkach 2026. Wanny wolnostojące to nie wszystko
Warto jednak pospieszyć się z zakupem, bowiem takie pozycji w dziale wyposażenia domu, występują w sklepach Action tylko sezonowo.
Dodajmy, że wanny wolnostojące to niejedyny trend wnętrzarski w łazienkach. Ostatnio Bartosz Godziński opisywał w naTemat, że szklana kabina prysznicowa to męczarnia, a relikty PRL-u wracają do łazienek. Ciekawe są też ostatnio alternatywy dla płytek. Inne opcje okazują się bardziej opłacalne i ładniejsze.