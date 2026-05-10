Promocje i oferta sezonowa w Action potrafią pozytywnie zaskoczyć. Tak jest i tym razem. Ta znana sieć sklepów wprowadziła do swojego asortymentu fotel w stylu boho, który jest w trendach na 2026 i do tego niewiele kosztuje.

Sezon na spędzanie czasu na balkonie lub tarasie trwa w pełni. Teraz w sklepach zaczęło się wiosenno-letnie szaleństwo na zestawy mebli tarasowych w tym: stoły, krzesła, sofy, huśtawki i fotele. Ceny niektórych przyprawiają jednak o zawrót głowy.

Hit na taras z Action

Z pewnością wielu chciałoby mieć przytulny, dobrze zaaranżowany kącik na świeżym powietrzu. W gazetce promocyjnej sklepu Action znalazłam dla takich osób coś idealnego. Makramowy fotel wiszący robi świetne wrażenie i kosztuje niewiele.

W dodatku jest w stylu boho, czyli tym, który obecnie świeci swoje triumfy. Beżowe, jasne kolory, plecionki, frędzle, naturalność i lekkość – to jest teraz trendy, a ten fotel wydaje się mieć wszystkie te cechy.

Jest beżowy, ma dość szerokie, otwarte siedzisko (59 cm), a do zestawu są też dołączone specjalne haki, aby móc go zamontować. Maksymalny udźwig takiego fotelu to 110 kg.

"Usiądź na werandzie w wygodnym fotelu wiszącym, a całkowicie się odprężysz. Makramowa konstrukcja to najnowszy trend. A neutralny beżowy kolor będzie wszędzie pasował. Dzięki temu możesz poszaleć z kolorowymi dodatkami albo zadbać o inne neutralne akcenty w całym pomieszczeniu. Wiszący fotel dopełni wystroju w stylu boho" – czytamy w opisie. Makramowy fotel w Action zachęca też ceną, dokładnie 59,99 zł. W innych sklepach za podobne fotele trzeba zapłacić 100 złotych w górę.

Ta popularna sieć sklepów w swoim ogłoszeniu wspomina także o tym, że siedzisko jest wykonane ze sznurka z poliestru z recyklingu.

"Produkty posiadające certyfikat Global Recycled Standard (GRS) zawierają surowce pochodzące z recyklingu, które zostały niezależnie zweryfikowane na każdym etapie łańcucha dostaw: od źródła aż po produkt końcowy. Ponadto zakłady zaangażowane w proces – od źródła po końcowego dostawcę – spełniają rygorystyczne normy społeczne, środowiskowe i chemiczne" – podano.

Dodajmy, że omawiany fotel w Action będzie w ofercie jeszcze do 12 maja. Znajdziemy go na regale z "artykułami sezonowymi".

