Będą dwa nowe święta w Polsce? Resort pracuje nad zmianami. Fot. shutterstock

W kalendarzu polskich świąt państwowych mogą niebawem pojawić się zmiany. Mowa o uroczystościach, które przypadają 15 sierpnia i 2 maja. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opowiedziało się za konkretnymi roszadami i zaplanowane są już w tej kwestii prace legislacyjne.

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O tym, że w Polsce możemy mieć niebawem dwa "nowe" święta jako pierwsza napisała "Rzeczpospolita". Zwrócono uwagę na to, że 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale pierwsze jest tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a tylko drugie z wymienionych zostało zapisane lata temu w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Apel o zmiany 15 sierpnia

Dlatego resort planuje "podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi". A zaczęło się od tego, że jeden z radnych w Dąbrowie Górniczej napisał petycję, w której zaapelował, aby 15 sierpnia ustanowić obowiązek wywieszania flagi państwowej.

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"15 sierpnia 1920 r. jest symbolem jedności całego Narodu Polskiego, należy w świetle obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej i potencjalnego zagrożenia dla Rzeczypospolitej Polskiej ze strony Federacji Rosyjskiej uwzględnić dzień 15 sierpnia jako obowiązkowy w kwestii wywieszenia flagi państwowej. W ten sposób będziemy przypominać kolejnym pokoleniom Polaków, jak ważnym zwycięstwem w historii Polski była Bitwa Warszawska" – zacytowano apel radnego.

"W tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej" – zareagował na to wiceminister Maciej Wróbel. Nie sprecyzował jednak, jaką nazwę nosiłoby "nowe", a w rzeczywistości stare święto 15 sierpnia.

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Czy wśród Polaków ta zmiana byłaby odczuwalna? Wygląda na to, że nie, bowiem tego dnia wciąż przypadałby dzień wolny od pracy, jedynie tylko formalnie z innego powodu.

Zmiany czekają też 2 maja

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że to nie jedyna zmiana, jaką planuje resort kultury. Ministerstwo przymierza się także do modyfikacji nazwy obchodzonego 2 maja Dnia Flagi – po zmianach ma to być Dzień Flagi i Orła Białego.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Choć formalnie nie jest to dzień wolny od pracy, wielu Polaków bierze wtedy urlop, wykorzystując jego położenie między świętami 1 i 3 maja. Jak poinformował w piśmie do Sejmu Maciej Wróbel, w resorcie trwają prace nad ustawą o znakach Państwa i Narodu Polskiego.

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Nowe przepisy mają zastąpić dotychczasową ustawę o godle, barwach i hymnie RP, kompleksowo porządkując kwestie symboliki państwowej. Projekt przewiduje m.in. odświeżony wizerunek Orła Białego oraz oficjalne aranżacje "Mazurka Dąbrowskiego" dla różnych składów muzycznych.

Kalendarz świąt w 2026 roku. Pełna lista dni wolnych

A jak dokładnie prezentuje się całościowy kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w tym roku? Przypominamy pełną listę wszystkich oficjalnych świąt: