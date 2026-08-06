Radosław Sikorski ostro odpowiada rzecznikowi w rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego. Fot. shutterstock

Mija właśnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Przy tej okazji Radosław Sikorski został zapytany o "życzenia" dla głowy państwa. W odpowiedzi posypało się sporo gorzkich słów.– Wara prezydentowi od rządzenia Polską, od tego jest rząd – stwierdził szef MSZ, nawiązując tym samym do ostatnich słów rzecznika Rafała Leśkiewicza.

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Karol Nawrocki formalnie objął urząd Prezydenta RP 6 sierpnia 2025 roku, po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się jego wystąpienie podsumowujące pierwsze 12 miesięcy kadencji.

Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego skomentował na antenie Polskiego Radia szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski. Zachęcony do złożenia życzeń z okazji tej rocznicy, odparł, że życzy Nawrockiemu skupienia się na interesie kraju, zamiast na próbach poszerzania własnych kompetencji i budowaniu systemu prezydenckiego.

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Sikorski o roku współpracy z Nawrockim

Prowadząca rozmowę dziennikarka Agata Kondzińska przypomniała w tym kontekście wypowiedź prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza, który ostrzegał rząd przed ingerowaniem w prerogatywy prezydenta. – A my moglibyśmy powiedzieć: wara prezydentowi od rządzenia Polską, od tego jest rząd – ripostował Sikorski.

Dalsza rozmowa dotyczyła relacji na linii prezydent–MSZ. Minister przyznał, że pod tym kątem miniony rok był "frustrujący". – Andrzej Duda też wywodzący się z tamtego obozu politycznego podpisał na mój wniosek 24 nominacje ambasadorskie, a Karol Nawrocki przyjmuje ambasadorów obcych państw i ich listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji i nie podpisuje listów uwierzytelniających polskim ambasadorom. Chce prowadzić politykę kadrową MSZ, co nie jest przewidziane w konstytucji – zwrócił uwagę wicepremier.

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Na koniec oceniła, że "jest to samobójcza taktyka obozu prezydenckiego". – Tą taktyką obstrukcji prezydent nie osiągnie swojego celu – podsumował Sikorski.

Tusk początkowo powstrzymywał się od uszczypliwości, ale i tak wytknął Nawrockiemu te sprawy

O rocznicę zaprzysiężenia Nawrockiego został dzień wcześniej zapytany Donald Tusk. – Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim. Zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga w sposób szczególny. Tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Także skontaktowałem się od razu z prezydentem Nawrockim – ujawnił na początku konferencji prasowej.

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Premier wspomniał, że rozmawiał z prezydentem, aby w najbliższym czasie zrobić naradę w kwestii przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. I tutaj wytknął Nawrockiemu zawetowanie ustawy o programie SAFE, z którego pieniądze też idą na rozwój Tarczy Wschód i systemów antydronowych.

– Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie – przyznał Tusk. Miał z pewnością na myśli ostatnią decyzję Nawrockiego o wykorzystaniu prawa łaski wobec Piotra "Starucha" Staruchowicz, który jest znany ze swoich kontrowersyjnych działań kibicowskich.