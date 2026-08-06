Polacy ocenili w sondażu pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego Fot. Shutterstock.com

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP dokładnie rok temu, 6 sierpnia. Od tego czasu zdążył już pokazać w wielu obszarach, na co go stać. Tymczasem Polacy wskazali w najnowszym sondażu, jak dotychczas podobały im się decyzje prezydenta.

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Karol Nawrocki w ciągu swojego pierwszego roku w Pałacu zdążył między innymi pobić rekord prezydentów III RP pod względem liczby zawetowanych ustaw. Wyprzedził tym samym dotychczasowego lidera w tej statystyce, Aleksandra Kwaśniewskiego, który w trakcie 10 lat odmówił podpisania ustaw 35 razy.

Z okazji pierwszego roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP, które miało miejsce 6 sierpnia 2025 roku, pracownia United Surveys by IBRiS przeprowadziła więc badanie opinii publicznej. W sondażu zrealizowanym na zlecenie Wirtualnej Polski ankieterzy zadali respondentom pytanie: "Jak ogólnie ocenia Pan/i jego (Karola Nawrockiego – red.) dotychczasową prezydenturę?".

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Polakom podoba się prezydentura Karola Nawrockiego

W ujęciu ogólnym badanie pokazuje, że większość Polaków ocenia pracę głowy państwa w minionym roku dobrze. Różnica między ocenami pozytywnymi a negatywnymi nie jest jednak na tyle duża, aby mówić o pełnej zgodności – wyniki wskazują, że społeczeństwo pozostaje podzielone w kwestii działań prezydenta.

Zgromadzone dla WP dane pokazują, że łącznie 56 proc. respondentów pozytywnie patrzy na pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. W tej grupie 33 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 23 proc. zaznaczyło opcję "raczej pozytywnie".

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Odmiennego zdania jest 40,5 proc. badanych. Wśród przeciwników 10,8 proc. ocenia ten rok "raczej negatywnie", a 29,7 proc. jest nastawionych do prezydentury "zdecydowanie negatywnie". Wyrobionego zdania na ten temat nie ma z kolei 3,5 proc. ankietowanych Polaków. Wcześniej informowaliśmy też w naTemat, że Nawrocki zobaczył nowy sondaż, w którym respondenci porównywali swoje oczekiwania sprzed wyborów z rzeczywistością.

Wyraźny podział na konkretne grupy wyborców

Bardziej szczegółowa analiza wyników, uwzględniająca preferencje polityczne respondentów, pozwala zaobserwować, jak dokładnie kształtują się nastroje w poszczególnych elektoratach. Podobny obraz wyłaniał się z badania, w którym Polacy ocenili 11 miesięcy Nawrockiego.

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Wśród osób popierających obecny obóz rządzący zaufanie do prezydenta utrzymuje się na niskim poziomie. Żaden z ankietowanych z tej grupy nie ocenił jego pracy "zdecydowanie pozytywnie", a jedynie 7 proc. wskazało odpowiedź "raczej pozytywnie". Negatywne zdanie ma z kolei 89 proc. zwolenników koalicji. Aż 77 proc. z nich wybrało ocenę "zdecydowanie negatywną", a 12 proc. – "raczej negatywną". Pozostałe 4 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Inaczej sytuacja wygląda w szeregach wyborców opozycji. Łącznie 94 proc. sympatyków tych ugrupowań pozytywnie ocenia pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego (66 proc. głosów "zdecydowanie pozytywnych" i 28 proc. "raczej pozytywnych"). Negatywne nastawienie deklaruje w tej grupie zaledwie 5 proc. badanych, z czego 4 proc. wybrało opcję "raczej negatywnie", a 1 proc. – "zdecydowanie negatywnie". Brak opinii wyraził 1 proc. ankietowanych.

Sondażownia sprawdziła również opinie osób deklarujących poparcie dla obu Konfederacji – Sławomira Mentzena oraz Grzegorza Brauna. Wśród tego elektoratu odsetek pozytywnych ocen wynosi łącznie 97 proc. Składa się na to 62 proc. wskazań "zdecydowanie pozytywnych" oraz 35 proc. odpowiedzi "raczej pozytywnych". Jedynie 2 proc. z tych wyborców podchodzi do działań prezydenta "raczej negatywnie", a 1 proc. – "zdecydowanie negatywnie". Co ciekawe, w tej grupie wszyscy respondenci mieli już wyrobione zdanie – nikt nie zaznaczył opcji "nie wiem/trudno powiedzieć".

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