Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy ostrzegają przed możliwą aneksją Osetii Południowej przez Rosję Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Cztery kraje NATO są zaniepokojone ostatnimi działaniami prowadzonymi przez Rosję w Osetii Południowej. Obawiają się potencjalnych ruchów zmierzających do oficjalnej aneksji separatystycznego regionu. Wspólne oświadczenie państw sugeruje, że ostatnie kroki podejmowane przez Kreml mogą być zapowiedzią zagrożenia dla Europy.

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Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy wydały wspólne oświadczenie, w którym ostrzegają przed scenariuszem zakładającym możliwą aneksję Osetii Południowej, której większość świata nie uznaje za niepodległe państwo (z wyjątkiem m.in. Rosji i Wenezueli). Kraje NATO niepokoją ostatnie ruchy prowadzące do wzmocnienia wpływów Federacji Rosyjskiej na terenie separatystycznego regionu w północnej części Gruzji.

Kraje NATO o możliwej aneksji Osetii Południowej przez Rosję. Eskalacja spotka się z "odpowiednią reakcją"

Jak podaje ukraiński dziennik "Kyiv Post", oświadczenie państw europejskich ujrzało światło dzienne w 18. rocznicę wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku, która zakończyła się uznaniem przez Rosję niepodległości Osetii Południowej oraz Abchazji, a także przegraną Gruzji – ta w wyniku pięciodniowego starcia trwale utraciła kontrolę nad około 20 proc. swojego terytorium.

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Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy potępiły okupację rosyjską tych terenów, powołując się m.in. na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z października 2025 roku, w którym nakazano Rosji wypłatę ponad 253 mln euro odszkodowania Gruzji po wojnie z 2008 roku. "18 lat po rosyjskiej agresji potwierdzamy nasze pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w granicach uznanych na arenie międzynarodowej" – podkreślono w komunikacie.

Państwa zachodnie uważają, że trwająca militaryzacja Osetii Południowej i Abchazji budzi obawy o stabilność zarówno Gruzji, jak i Europy. Zwłaszcza sytuacja w pierwszym z regionów może niebawem osiągnąć znacznie większe rozmiary. Rządy czterech krajów NATO zasugerowały, że całkowita aneksja Osetii Południowej może być kwestią czasu. Sygnatariusze oświadczenia zapowiadają, że potencjalna eskalacja spotkałaby się z "odpowiednią reakcją" z ich strony.

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Przypomnijmy, że 9 maja tego roku Rosja i władze Osetii Południowej podpisały "porozumienie o pogłębieniu sojuszu i współpracy". W czerwcu Władimir Putin mianował premierem regionu Marata Kambolowa, rosyjskiego urzędnika i byłego dyrektora w Narodowym Centrum Badawczym "Instytut Kurczatowa", który będzie pełnił również funkcję tymczasowego prezydenta Osetii Południowej.

Putin może "rzucić się na Europę". Brytyjski analityk o jasnych sygnałach

O tym, że rosyjski przywódca może "rzucić się na Europę", mówił też niedawno analityk Robert Fox. W analizie dla brytyjskiego dziennika "The Independent" wskazał, że Putin nadal wierzy w zwycięstwo w prowadzonej od 2022 r. wojnie w Ukrainie.

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A teraz mógł dostrzec "okno możliwości". Za takowe Fox uważa spory wewnątrz NATO, chaotyczną narrację prezydenta USA Donalda Trumpa, który sugeruje wycofywanie się Amerykanów z Sojuszu, czy wreszcie sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie USA nie potrafią pokonać Iranu. Na to wszystko nakłada się wyczerpanie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej.