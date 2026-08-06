Radosław Sikorski przypomniał Przemysławowi Czarnkowi pewne kwestie związane z prawem międzynarodowym Fot. Flickr.com / MSZ / Marcin Maniewski

Rosyjska rakieta, ambasada w sercu Warszawy i polityczna wymiana ciosów. Przemysław Czarnek domaga się zdecydowanych działań wobec rosyjskiej placówki, ale Radosław Sikorski przywołuje w odpowiedzi garść niewygodnych dla narracji kandydata na premiera faktów – odnoszących się zresztą do wieloletnich rządów PiS.

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Po ostatnim incydencie związanym z upadkiem rosyjskiej rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia Przemysław Czarnek zaapelował do rządu o podjęcie kroków ws. ambasady rosyjskiej. – Jeżeli to była rosyjska rakieta, rosyjski pocisk, który omal nie zabił Polaków, spadł na ziemię polską, to ma się wszelką podstawę do tego, żeby natychmiast usunąć Rosjan z ambasady rosyjskiej, dzisiaj przez nich zajmowanej – zwracał uwagę kandydat PiS na premiera w trakcie konferencji prasowej w Sobieszynie pod koniec lipca.

Polityk zwracał uwagę, że Sejm przyjął w tej sprawie uchwałę (niemal jednogłośnie). Na jego apel postanowił odpowiedzieć Radosław Sikorski.

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Radosław Sikorski: " Pan oze-sroze, jeśli chce być premierem, powinien to wiedzieć"

Wicepremier w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia określił propozycję Czarnka jako "wywłaszczenie na podstawie uchwały z poszanowaniem prawa międzynarodowego". – Fajna konstrukcja, tylko że uchwała nie uchyla traktatu wiedeńskiego, konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – zauważył polityk i dodał: – Pan oze-sroze, jeśli chce być premierem, powinien to wiedzieć.

Szef MSZ przypomniał, że przez 8 lat rządów PiS nie zostały podjęte w tym kierunku działania, nawet po wybuchu wojny na Ukrainie i w trakcie intensywnych działań hybrydowych ze strony Rosji. – Jakoś nie wpadł poprzedni rząd (...) na zamknięcie trzech rosyjskich konsulatów w Polsce, dopiero myśmy to zrobili, moimi decyzjami – stwierdził wicepremier.

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Radosław Sikorski zasugerował, że politycy PiS opowiadający się za przeniesieniem ambasady, powinni otwarcie zadeklarować chęć zerwania stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. – Bez tego nie ma możliwości wykonania tej uchwały. Więc jeśli tego chcą, to niech to powiedzą, bo póki co żaden kraj Unii Europejskiej i NATO z Rosją stosunków jeszcze nie zerwał – powiedział, zwracając jednak uwagę na to, że ambasada faktycznie znajduje się w "prowokacyjnym miejscu".

Sprawa ambasady przy Belwederze budzi uzasadnione wątpliwości

Ambasada Rosji mieści się przy ul. Belwederskiej 49 i sąsiaduje z kluczowymi obiektami państwowymi. Mowa tu m.in. o budynku Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Klonowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Al. Ujazdowskich oraz Pałacu Belwederskim na Łazienkach Królewskich. Niedaleko znajdują się również budynki MSWiA i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

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Kwestia przeniesienia lokalizacji ambasady Rosji stała się ważnym tematem we wrześniu 2025 roku w związku z niepokojącym incydentem. Nad wcześniej wspomnianymi budynkami zaobserwowany został dron, który szybko został zneutralizowany przez SOP. W związku ze zdarzeniem zatrzymani zostali dwaj obywatele Białorusi.

"To dobra okazja, by przypomnieć, że w centrum Warszawy jest prawdziwy rosyjski lotniskowiec – czyli ambasada wraz ze sporą działką, ulokowana tuż przy kluczowych obiektach administracji rządowej i nie tylko" – tak do sprawy odniósł się dziennikarz Jakub Wiech.

Głos w tej sprawie zajął także prezes PiS. Jarosław Kaczyński sam nie podjął się przeniesienia placówki dyplomatycznej w inne miejsce, kiedy miał taką moc sprawczą. Wkrótce po incydencie zapewniał jednak, że jest to "stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć". Na wniosek Marcina Ociepy Sejm przyjął 21 listopada 2025 uchwałę "w sprawie pilnej potrzeby zabezpieczenia terenu wokół Ministerstwa Obrony Narodowej".