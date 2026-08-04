Szef MON poinformował o kolejnym przechwyceniu rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem Fot. X.com / @KosiniakKamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o kolejnym już przechwyceniu rosyjskiego samolotu Ił-20M w pobliżu granic Polski. W ostatnich dniach jest to dość nagminną sytuacją nad Morzem Bałtyckim, gdzie wielokrotnie dochodziło do podobnych prowokacji Rosji w pobliżu wschodniej flanki NATO.

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Po tym, jak 30 lipca w miejscowości Tarnawa-Kolonia spadł pocisk manewrujący Ch-101 z Rosji, w naszym kraju narosło spore zaniepokojenie. Wschodnia granica Polski nie jest jednak jedynym obszarem, gdzie dochodzi do incydentów z udziałem sił rosyjskich. Na północy, nad Morzem Bałtyckim, lotnictwo Federacji Rosyjskiej wielokrotnie bowiem dokonuje przelotów, które wymagają reakcji polskich myśliwców.

Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 w pobliżu Koszalina

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek 4 sierpnia o kolejnym incydencie nad Morzem Bałtyckim z udziałem rosyjskiej maszyny rozpoznawczej. Z przekazanych informacji wynika, że samolot Ił-20 znajdował się niecałe 60 km od Koszalina, co wymusiło odpowiednią reakcję polskich pilotów.

"Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina" – przekazał szef MON w serwisie X.

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Jak krótko wyjaśnił minister, są to celowe operacje stosowane przez rosyjskie dowództwo. "Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu" – napisał Kosiniak-Kamysz. Dodajmy, że wojsko ostrzegało również przed czarnym scenariuszem dla Polski, w którym nad wschodnią flanką Sojuszu pojawia się rój bezzałogowców.

Seria przechwyceń rosyjskich samolotów w ciągu zaledwie trzech tygodni

To jednak nie koniec podobnych incydentów. Analizując komunikaty publikowane w serwisie X przez szefa MON, w ciągu ostatnich trzech tygodni możemy doliczyć się co najmniej czterech tego typu sytuacji nad Bałtykiem, nie wliczając tej wtorkowej.

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W poniedziałek 3 sierpnia szef MON informował o niemal bliźniaczej procedurze. "60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" – napisał. I dodał, że "maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera".

Wcześniej, 31 lipca, miała miejsce praktycznie identyczna akcja. Jak relacjonował minister, "para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20". W tym przypadku rosyjska maszyna również wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, nie zgłaszając wcześniej jego planu ani nie włączając transpondera.

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Z kolei 16 lipca Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że "para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30". Były to dokładnie Su-30SM2 z Rosji przechwycone nad Bałtykiem, czyli zmodernizowane maszyny wielozadaniowe startujące z Królewca. Niedługo później nastąpiło "dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry". Jak wskazał szef MON, po zakończeniu eskorty przez polskich pilotów, rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie.