Figura Matki Bożej w Konotopiu mierzy 55,6 m Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Jaco SUBIEKTYWNIE / Facebook / Parafia Kikół

W Konotopiu niedaleko Torunia dobiega końca budowa, która zmieni mapę polskiej turystyki religijnej. Monumentalna figura Matki Bożej mierzy 55,6 m i uchodzi za najwyższą tego typu rzeźbę w Europie i drugą na świecie. Poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia, ale wierni już zjeżdżają na miejsce, nie czekając na oficjalną uroczystość.

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Liczby robią wrażenie i to nawet na tle najsłynniejszych realizacji sakralnych świata. Pomnik z Konotopia przewyższa figurę Chrystusa Króla ze Świebodzina o blisko 20 m, a pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro o 17,1 m. Sama postać Maryi ma około 40 m. Osadzono ją na potężnym postumencie o nietypowym kształcie, który z daleka przypomina koronę. Ten 15-metrowy element nie jest wyłącznie ozdobą, ponieważ będzie pełnić też funkcję tarasu widokowego, z którego rozciąga się panorama okolicy. Jednorazowo wejdzie na niego 50 osób – schodami albo 13-osobową windą.

Polska Matka Boża w Konotopiu wyższa od Jezusa ze Świebodzina i od Chrystusa z Rio

Jak wcześniej pisaliśmy w naTemat.pl, skala inwestycji w powiecie lipnowskim wymusiła też nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Na plac budowy trafiło łącznie ok. 2500 metrów sześciennych specjalistycznego betonu dekoracyjnego Artevia Kolor, dostarczonego przez Holcim Polska.

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Materiał dobrano tak, by zapewniał jednolitą barwę i odporność na trudne warunki atmosferyczne. Przedstawiciele dostawcy podkreślali, że realizacja takich rozmiarów wymaga nie tylko odpowiednich materiałów, ale przede wszystkim precyzji na każdym etapie prac, a zastosowane rozwiązanie ma łączyć trwałość konstrukcji z jakością wykończenia.

Pomnik finansują Grażyna i Roman Karkosikowie, od lat związani z regionem i wspierający tamtejsze obiekty sakralne. Szacowany koszt budowy to ok. 100 mln zł. Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu zostanie sfinansowany z prywatnej fortuny miliardera. Pomysłodawcy inwestycji podkreślają, że monument jest wotum dziękczynnym za powrót miliardera do zdrowia po ciężkiej operacji. To wyjaśnia też wybór miejsca, które tylko pozornie wygląda na przypadkowe.

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W pobliżu stoi bowiem kaplica Matki Bożej Bolesnej z niewielką, 58-centymetrową figurą Maryi. Kontrast między nią a nową konstrukcją trudno zatem przeoczyć. Echa budowy wyszły również poza Polskę, bo o powstającym gigancie pisał między innymi "Financial Times", który ocenił, że to "niemal faraoński projekt w wiejskiej okolicy".

Poświęcenie pomnika Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu już 15 sierpnia

Jak poinformowała Parafia św. Wojciecha B.M. w Kikole, uroczyste poświęcenie pomnika Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu odbędzie się 15 sierpnia o godz. 12:00 podczas mszy, której przewodniczyć będzie bp Krzysztof Wętkowski. Przed nabożeństwem odbędzie się różaniec, a o godz. 14 wystąpi zespół Mazowsze.

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Realizacje o takiej skali wymagają nie tylko odpowiednich materiałów, ale przede wszystkim doświadczenia i precyzji na każdym etapie. Dostarczając Artevia Kolor, zapewniamy rozwiązanie, które łączy trwałość konstrukcji z wysoką jakością wykończenia, odpowiadającą randze tego projektu. Cieszymy się, że nasze rozwiązania mogą współtworzyć tego typu obiekty, które mają znaczenie nie tylko architektoniczne, ale także duchowe i społeczne. Daniel Cekała Dyrektor generalny w linii Betonu i Prefabrykacji, Holcim Polska

Organizatorzy spodziewają się tłumów wiernych, ale już teraz parafie z różnych części kraju organizują pielgrzymki do Konotopia, choć teren wokół monumentu wciąż jest przygotowywany. Docelowo mają tam powstać parking, kawiarnia i zaplecze dla odwiedzających. Twórcy zapowiadają, że będzie to miejsce kontemplacji, pielgrzymek i spotkań.