Zmarła Hayden Panettiere. Aktora od lat walczyła z nałogami Fot. lev radin / Shutterstock

W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana m.in. z serialu "Herosi". Prywatnie w przeszłości była byłą narzeczoną ukraińskiego pięściarza Władimira Kliczki. Informację o nagłym odejściu gwiazdy przekazały amerykańskie media.

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Śmierć aktorki potwierdził magazyn "People" i stacja ABC. Redakcje powołały się na oficjalne oświadczenie przedstawiciela gwiazdy, wydane w imieniu jej ojca. Zgon nastąpił w niedzielę 16 sierpnia na 5 dni przed 37. urodzinami młodej gwiazdy. Nie znamy przyczyn jej śmierci.

Śmierć Hayden Panettiere. Oświadczenie ojca

Magazyn "People" oraz telewizja ABC News opublikowały oficjalny komunikat ojca artystki, Skipa (Alana) Panettiere. Nazwał córkę siłą natury i zaapelował do mediów o uszanowanie prywatności, aby rodzina mogła przepracować tę stratę.

"Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością o tragicznym odejściu naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą natury, która przyniosła niezmierzoną miłość i radość wszystkim, którzy ją znali – a także milionom, które oglądały ją na ekranie" – przekazał w oświadczeniu.

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Claire Bennet w "Heroes", "Krzyk 4" i "Nashville"

Karierę rozpoczęła jeszcze w dzieciństwie w reklamach. W telewizji pojawiała się w hitach takich jak "Ally McBeal" czy "Zwariowany świat Malcolma". Prawdziwą sławę przyniósł jej 2006 rok i rola Claire Bennet w "Heroes". Grała również w filmach "Tytani", "Krzyk IV" i "Krzyk VI" oraz w popularnym serialu muzycznym "Nashville".

Amerykanka odnosiła ogromne sukcesy w dubbingu. W 1999 roku dostała nominację do nagrody Grammy za animację "Dawno temu w trawie". Fani gier wideo mogą znać jej głos z serii "Kingdom Hearts" oraz interaktywnego horroru "Until Dawn", gdzie wcieliła się w postać Sam.

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Walka z nałogiem i burzliwe życie uczuciowe

Aktorka latami szukała miłości i stabilizacji, spotykając się m.in. z Milo Ventimiglią, Jessem McCartneyem czy Scottym McKnightem. Przez kilka lat była związana z Władimirem Kliczko, z którym ma urodzoną w 2014 roku córkę Kayę.

Zmagając się z depresją poporodową oraz uzależnieniem od alkoholu i opioidów, ostatecznie zrzekła się opieki nad dzieckiem. "Nie wiedziałam, gdzie kończy się alkoholizm, a zaczyna depresja poporodowa" – wyznała w 2022 roku na antenie programu "Good Morning America".

"Byłam na szczycie świata i to zniszczyłam" – wyznała szczerze o swoim upadku. Ostatnim wielkim ciosem w jej życiu była nagła śmierć 28-letniego brata Jansena w 2023 roku. W maju tego roku wydała pamiętnik "This Is Me: A Reckoning", w którym opisała swoje najtrudniejsze doświadczenia życiowe.

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