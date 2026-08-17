Policjanci w "Archiwum X" ustalili, kim są sprawcy zbrodni na 17-latkach. Fot. KSP

Funkcjonariusze warszawskiego Archiwum X oprowadzili do przełomu w sprawie zbrodni sprzed 26 lat. Udało im się ustalić, kto stoi za wykorzystaniem i morderstwem dwóch nastolatek. Do sądu już trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym powiązanym z wołomińskim półświatkiem.

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Sprawa sięga roku 2000. To wtedy na początku sierpnia w Radyminie odbywał się festyn. Bawiły się na nim ze znajomymi dwie nastolatki: Anna K. i Marta Sz. Były umówione z rodzicami, że wrócą do domu ok. godz. 23:00. Tak się jednak nie stało. Po imprezie słuch po nich zaginął.

Archiwum X rozwikłało sprawę sprzed lat. Kto odpowiadał za zbrodnię na dwóch 17-latkach?

"Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nie ustalono wówczas miejsca pobytu nastolatek i postępowanie dotyczące pozbawienia wolności Anny K. i Marty Sz. i ich ewentualnego zabójstwa, zostało ponad 20 lat temu umorzone" – przypominają policjanci.

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Ponad dwa lata temu członkowie Archiwum X postanowili jednak do tej historii powrócić. Ustalili krok po kroku przebieg wspomnianego festynu. Zgromadzili dużo materiałów dowodowych, które pozwoliły im na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Annę K. i Martę Sz. żywe. Mężczyźni zostali wówczas tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Od tamtej pory ścisła współpraca Prokuratury Krajowej oraz policjantów z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw ze stołecznej komendy pozwolił na zakończenie postępowania i wystawienie aktu oskarżenia.

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Za wielokrotne i zbiorowe wykorzystanie nastolatek odpowiedzą teraz: Tomasz T. i Krzysztof R. Okazuje się, że byli znani już policjantom z innych przestpępstw. "Tomasz T. będzie odpowiadał w warunkach recydywy, w przeszłości odpowiadał już za napad ze zbiorowym wykorzystaniem. Natomiast Krzysztof R. dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości kokainy" – wspomnieli mundurowi. Teraz grozi im dożywocie.

Trzeciemu mężczyźnie, który był z nimi w areszcie nie postawiono aktu askarżenia. Materiał dowodowy nie dawał do tego postaw.

Archiwum X ostatnio rozwiązało zagadkę sprzed 30 lat

Niedawno funkcjonariusze, ale z łódzkiego Archiwum X zatrzymali 50-letniego podejrzanego o brutalne zabójstwo pod Sieradzem. Był to przełom w sprawie sprzed ponad 30 lat. Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni był 17-latkiem.

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Śledczy wrócili po latach do dowodów zabezpieczonych w magazynach. Zlecono m.in. ponowne oględziny odzieży zamordowanego oraz pobranie materiału biologicznego. Kluczowe okazały się ekspertyzy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.