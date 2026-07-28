Przełom w sprawie zbrodni sprzed 30 lat. Policja zatrzymała podejrzanego. Fot. Shutterstock

Funkcjonariusze łódzkiego Archiwum X zatrzymali 50-letniego podejrzanego o brutalne zabójstwo pod Sieradzem. To przełom w sprawie sprzed ponad 30 lat. Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni był 17-latkiem.

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Wszystko wskazuje na to, że śledczy z łódzkiego Archiwum X rozwiązali właśnie sprawę zabójstwa sprzed ponad 30 lat. 23 lipca 2026 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zbrodnię ze stycznia 1994 roku, kiedy to w lesie pod Sieradzem odnaleziono zwłoki mężczyzny.

To jednak nie wszystko – zatrzymany odpowie również za zuchwałą kradzież z włamaniem do jednego z lokali w Brodnicy z lipca br. Działając w warunkach recydywy, spowodował straty opiewające na niemal 150 tysięcy złotych. 25 lipca Sąd Rejonowy w Sieradzu przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 50-latka na trzy miesiące.

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Tajemnicze zabójstwo pod Sieradzem w 1994 roku

Sprawa sięga lat 90., a dokładnie 14 stycznia 1994 roku. W lesie na terenie powiatu sieradzkiego odnaleziono częściowo zakopane pod ziemią i ściółką ciało nieznanego mężczyzny. Od początku trop naprowadzał mundurowych, że mogło tam dojść do morderstwa, jednak ówczesne śledztwo utknęło w martwym punkcie. Przez lata nie udało się ustalić ani tożsamości ofiary, ani personaliów sprawcy.

Sytuacja zmieniła się w grudniu 2023 roku, gdy sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Śledczy wrócili do dowodów zabezpieczonych w magazynach. Zlecono m.in. ponowne oględziny odzieży zamordowanego oraz pobranie materiału biologicznego.

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Kluczowe okazały się ekspertyzy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Łącznie wydano aż sześć opinii. Dodatkowo biegli dokonali cyfrowej rekonstrukcji twarzy ofiary na podstawie jej czaszki i zapisów w DNA, a portret opublikowano w mediach w kwietniu i maju 2026 roku.

Przeanalizowanie dziesiątek spraw dotyczących zaginięć z lat 90. pozwoliło ustalić, że zamordowany pod koniec 1993 roku mógł przebywać w powiecie brodnickim. To otworzyło śledczym drogę do zidentyfikowania podejrzanego.

Podejrzany o tę zbrodnię już w areszcie

Zgromadzony materiał dowodowy i liczne działania doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o morderstwo pod Sieradzem. Mowa o 50-letnim mieszkańcu powiatu brodnickiego, który w latach 90. był nastolatkiem. Od tamtej pory odpowiadał też za inne brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu.

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W ostatnim czasie przebywał jednak na wolności. Ukrywał się w lesie z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku kradzież z włamaniem. W końcu mundurowi odnaleźli go i wpadł też w innej sprawie, tej sprzed 30 lat. Z informacji przekazanych w komunikacie Łódzkiej Policji podejrzanemu grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności (z uwagi na wiek w chwili czynu). Na razie przebywa w areszcie.