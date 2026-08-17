Rafał Brzoska stracił dostęp do konta na Instagramie. Ban nastąpił tuż po ostrej krytyce polskiego oddziału Mety Screen z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / YouTube

Rafał Brzoska zablokowany na Instagramie. Na chwilę, ale jednak. Szef InPostu stracił dostęp do swojego profilu obserwowanego przez 227 tys. osób niedługo po tym, jak skrytykował właściciela serwisu i ujawnił nazwiska polskich przedstawicieli. To kolejna odsłona wojny biznesmena z korporacją Meta.

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Miliarder od dawna walczy z zalewem fałszywych reklam wykorzystujących jego wizerunek na platformach Mety. Miarka się przebrała kilka dni temu. Brzoska nie wytrzymał bierności korporacji i postanowił wymienić z nazwiska pracowników polskiego oddziału właściciela Facebooka i Instagrama. Skończyło się to nagłym banem konta prezesa InPostu, choć oficjalny powód był inny.

Konflikt Mety z Rafałem Brzoską trwa od lat

Batalia szefa InPostu z firmą Marka Zuckerberga ma długą historię. Jak podaje portal INNPoland, w 2024 roku biznesmen rozpoczął zmasowaną kampanię uświadamiającą o zagrożeniach związanych z materiałami deepfake. Zwracał w niej uwagę na kradzieże wizerunków, głosów oraz próby rujnowania reputacji znanych osobistości. Przykładem jest chociażby fałszywa Anną Muchą, która oszukała Polaków.

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Rodzina Brzoski od lat stanowi cel ataków ze strony oszustów grasujących na Facebooku. Spamerzy rozsyłali zmyślone informacje o śmierci jego żony, Omeny Mensah. Platformę zalewały też fałszywe doniesienia o jej aresztowaniu oraz rzekomym pobiciu przez samego męża.

Meta była w tej kwestii bierna. "Przychodzi taki moment w życiu każdego z nas, że mówimy DOŚĆ. Mówimy tak z wielu powodów, ale jednym z nich jest powiedzenie DOŚĆ łamaniu prawa, naruszanie norm społecznych i czerpanie korzyści finansowych z oczywistych przestępstw" – pisał wówczas na LinkedIn. Wiosną tego roku Rafał Brzoska wygrał z Facebookiem przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

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Mocne słowa pod adresem giganta. Menedżerowie wywołani do tablicy

Kolejny skandal nastąpił przed weekendem, 14 sierpnia. Szef InPostu udostępnił zrzut ekranu z fejkiem postem sugerującym jego "tragiczny koniec", a na zdjęciu mogliśmy zobaczyć, że przypominający go mężczyzna jest zakuty w kajdankach przez policję. Zaniepokojone dzieci przesłały mu wpis i pytały wprost: "O co chodzi, tato?".

Miliarder uderzył bezpośrednio w polskie kierownictwo giganta. "Jak polskiemu zarządowi tej g*wnianej firmy wydaje się, że nic z tym nie będę robił, mimo pozytywnych wyroków sądu polskiego – to powiem tak – na waszym miejscu szukałbym innej pracy, bo pokazuje to, że jesteście polskimi marionetkami w światowym koncernie" – grzmiał Rafał Brzoska.

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Przedsiębiorca zarzucił Mecie czerpanie ogromnych zysków z oszustw. Powołując się na dane agencji Reuters, wspomniał o 16 proc. udziale przychodów z fałszywych reklam. Wpis zakończył publikacją nazwisk osób z kierownictwa Mety w Polsce, dodając na koniec dosadnie: "Ambicje zawodowe są ważne – ale twarz ma się tylko jedną!".

Nagła blokada na Instagramie. Rafał Brzoska na chwilę traci konto

Chwilę później jego profil na Instagramie wpadł w tryby algorytmów lub moderatorów platformy. Trudno powiedzieć, czy to przypadek czy "kara", ale paradoksalnie fejki z jego wizerunkiem hulają po social mediach, a jego oficjalne konto dostało nagle bana znikąd.

Z udostępnionych zrzutów ekranu wynika, że profil biznesmena zniknął z sieci niedługo po ujawnieniu nazwisk, a internauci widzieli jedynie suchy komunikat o braku użytkownika. Z maila dowiadujemy się o oficjalnym powodzie bana. Meta wysłała wiadomość z informacją o wykryciu nietypowej aktywności i tymczasowym zablokowaniu konta.

Przedsiębiorca odzyskał dostęp do profilu i skomentował całe zajście w serwisie X. "Tak to prawda – niedługo po tym, jak opublikowałem na Instagramie post o scamie z moim wizerunkiem na Meta i pokazałem twarze polskich zarządzających tą firmą – mój Instagram został zablokowany" – napisał Rafał Brzoska.

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Sytuację ocenił z przekąsem i też dostrzegł w tym pewną ironię. "Państwo w państwie – widać managementu nie można obrażać ani wywoływać do tablicy. No chyba, że to przypadek" – podsumował szef InPostu, dając do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z walki o swoje dobre imię.