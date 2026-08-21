23-latek zatrzymany przez policjantów, za to co planował wobec polityków. Fot. cbzc.policja.gov.pl

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości właśnie poinformowało o zatrzymaniu 23-latka z województwa lubelskiego. Mężczyzna jest podejrzany o planowanie zamachu terrorystycznego na czołowych polskich polityków. Teraz został już umieszczony w areszcie. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. A wszystko przez niepokojący wpis, który opublikował w sieci.

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Funkjonariusze dotarli ostatnio do niepokojącej publikacji na jednej z platform internetowych. Zawierała ona apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Później okazało się, że celem mieli być najważniejsi politycy w naszym kraju.

"Obawy mundurowych, stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej" – przekazało CBZC. Ostatecznie policjantom udało się ustalić, kto odpowiada za ten post.

"23-letniego mężczyznę zatrzymano w miejscu zamieszkania, a obecny na miejscu obecny na miejscu Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, przedstawił mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa" – czytamy w komunikacie.

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Więcej informacji wkrótce.

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