Pijany 30-latek zdemolował auta na plaży. Fot. Śląska Policja / Facebook.com

Chwile grozy nad jeziorem Dzierżno Duże. 30-letni kierowca z Ukrainy urządził sobie niebezpieczny "rajd" między zaparkowanymi samochodami. Uszkodził 10 pojazdów i wjechał w namiot. Świadkowie zatrzymali go dopiero wtedy, gdy jego auto utknęło między dwoma samochodami. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna miał na sumieniu więcej niż jazdę po alkoholu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"30-letni kierowca Volvo na plaży w Rzeczycach (red. – województwo śląskie) uszkodził 10 zaparkowanych pojazdów i najechał na rozłożony namiot" – poinformowała w środę 19 sierpnia Policja Śląska.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w rejonie ulicy Piaskowej nad jeziorem Dzierżno Duże. Świadkowie zdarzenia postanowili zawiadomić o nim policję.

Funkcjonariusze ustalili, że za kolizje odpowiedzialny jest 30-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Żorach. W rezultacie jego "rajdu" uszkodzonych zostało 10 pojazdów, w tym dwa kampery oraz osiem samochodów osobowych.

REKLAMA

W komunikacie Policji Śląskiej czytamy, że były to pojazdy marek Opel, Ford, Citroën, Seat, Range Rover, Mercedes i Audi i należały do osób, które przyjechały nad jezioro m.in. z Rybnika, Gliwic, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego, ale także dalszych okolic, w tym województwa łódzkiego i opolskiego. Część pojazdów została uszkodzona w stopniu znacznym. W tym także Volvo nietrzeźwego kierowcy.

Agresywny i nietrzeźwy 30-latek był nie do zatrzymania

Świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, który przemieszczał się pomiędzy zaparkowanymi samochodami i uszkadzał kolejne pojazdy, jednak nie byli w stanie skutecznie zablokować jego pijanego "rajdu". Kierowca wjechał również w namiot. Na szczęście nikt w nim w tamtej chwili nie przebywał.

REKLAMA

Do zakończenia jazdy doszło dzięki temu, że 30-latek zaklinował się pomiędzy dwoma zaparkowanymi pojazdami. Świadkowie dokonali obywatelskiego zatrzymania, odebrali mu kluczyki i pilnowali go do przybycia służb.

Policjanci przejęli agresywnego mężczyznę z rąk osób odpoczywających nad jeziorem. Na miejscu pojawił się również technik kryminalistyki. Na szczęście nikt z obecnych w trakcie zdarzenia nie wymagał opieki medycznej.

"Rajdowiec" miał sporo za uszami

Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 30-latka. Wykazało ono ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze przetransportowali go do Komisariatu Policji w Pyskowicach, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Później trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w KMP w Gliwicach.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Okazuje się, że jazda z 1,8 promila alkoholu nie była jedynym przewinieniem mężczyzny. 30-latek był objęty zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (jak zwykle kompletnie nieskutecznym).

Mężczyzna został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru policyjnego. Ma stawiać się do jednostki w Żorach pięć razy w tygodniu. Jak czytamy w komunikacie Śląskiej Policji, postępowanie toczone jest przez policjantów z komisariatu w Pyskowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Zachód w Gliwicach (tej samej, która prowadzi osławioną sprawę rolnika, który niedawno zaorał drogę).