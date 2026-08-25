Mróz-Gorgoń przed słynnym raportem znalazła... "Indian Polski". Fot. public domain / wikipedia.org (za YouTube)

Okazuje się, że Barbara Mróz-Gorgoń ma na koncie jeszcze lepszy numer niż raport "Polaków Portret Własny". Była zaangażowana w projekt mający na celu promocję marki Beskidów. Wtedy też odkryła... "Indian Polski".

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O tym, że "Polaków portret własny. Raport z badań DNA marki Polska" jest tragikomiczny, pisała już Ola Gersz w naTemat. "Raport o tym, jak Polacy widzą siebie i swoją ojczyznę jest tak kuriozalny, że nie da się go czytać. Ba, trudno nawet na niego patrzeć. 'Polaków portret własny. Raport z badań DNA marki Polska' sygnowany przez dr hab. Barbarę Mróz-Gorgoń przypomina AI slop najgorszego sortu" – przyznała nasza dziennikarka.

Projekt miał powstać w ramach zadania publicznego "Marka Polska – podstrategia turystyczna" i być dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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A przynajmniej taka informacja widnieje na jego pierwszej stronie. Po fali krytyki związanej z jego treścią, resort odciął się od kuriozalnego raportu i zaprzeczył, jakoby przekazał na ten cel jakiekolwiek pieniądze z budżetu. To jednak najwidoczniej nie wystarczyło, bo okazało się, że teraz śledczy prześwietlą feralny raport. Afera urosła więc do takich rozmiarów, że autorce wspominanego dokumentu, Barbarze Mróz-Gorgoń nie pozostała już chyba żadna inna opcja, niż podanie się do dymisji i tak też zrobiła.

Mróz-Gorgoń była też zaangażowana w projekt o Beskidach

Teraz zwrócono uwagę na inny projekt, w który zaangażowana była Barbara Mróz-Gorgoń. Mowa o "PMT Beskidy – kompleksowa analiza wizerunku marki i rekomendacje dalszych działań", który realizowany od kwietnia do grudnia 2025 r. Sprawę opisała "Gazeta Wyborcza".

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Jak czytamy, Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy otrzymała na niego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 167 tys. zł. W grudniu ubiegłego roku. Barbara Mróz-Gorgoń, którą LOT Beskidy zaprosił do współpracy, wzięła udział w konferencji na temat projektu w ratuszu w Bielsku-Białej. Teraz przytoczono jej wypowiedzi z tamtego wydarzenia. O Beskidach mówiła, że to "międzynarodowa marka łagodnych gór Europy: przestrzeni światłoczułości, twórczości i wspólnoty".

Mróz-Gorgoń odkryła... "Indian Polski"

– Po tych badaniach muszę powiedzieć, że Beskidy stanowią esencję całego naszego narodu. Można tu odnaleźć wszystko, co w innych regionach się przejawia, tu jest taka kapsuła polskości i równocześnie różnorodności – zachwalała Mróz-Gorgoń.

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