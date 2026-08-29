Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta o koncercie Skolima w Juracie. Czy takie tłumaczenie zadowoli rodziców? Fot. Shutterstock; YouTube / Skolim. Montaż: naTemat

Skolim wystąpi podczas wydarzenia organizowanego w Juracie przez Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego. Udział popularnego piosenkarza słynącego z reggaetonu i ostrych tekstów wzbudził wielkie emocje wśród rodziców oraz rodzimych artystów, którzy domagają się odwołania koncertu. Przedstawiciel głowy państwa i management muzyka odpowiedzieli na głosy sprzeciwu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Karol Nawrocki postanowił zaskarbić sobie sympatię młodych ludzi. Impreza z udziałem 800 osób w wieku 18-26 lat odbędzie się 29–30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie i od samego początku wzbudza niemałe emocje wśród Polek oraz Polaków. Zwłaszcza jeśli pamięta się, jaką fetę Karol Nawrocki urządził z okazji pierwszej rocznicę swojej prezydentury – nic dziwnego, że event ten porównywano z hucznymi urodzinami Stanów Zjednoczonych (i Donalda Trumpa).

Skolim weźmie udział w wydarzeniu "Przyszłość.pl", które będzie okazją do "rozmów, debt i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski". W Juracie nie zabraknie m.in. prezydenta RP, ministrów, a także "gości reprezentujących świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury". Wiadomość o pojawieniu się wśród nich autora przebojów "Wyglądasz idealnie", "Daj mi jedno słowo" i "Palermo" wywołała mocną odpowiedź zaniepokojonych rodziców, którzy uważają, że słowa w piosenkach artysty z Łukowa mogą demoralizować młodzież. Ponadto idol nastolatek reklamuje m.in. alkohol i bieliznę (w tym stringi).

REKLAMA

Apel o odwołanie koncertu Skolima u prezydenta doczekał się odpowiedzi

Udział Skolima we wspomnianej imprezie sprawił, że Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody i wykształceni muzycy, wystosowali stanowczy apel przeciwko decyzji Kancelarii Prezydenta RP.

– Wierzymy, że dzieciństwo zasługuje na piękno, a nie na bylejakość. (...) Dlatego łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, a na nich młodzi ludzie, a nawet kilkuletnie dzieci, śpiewają teksty piosenek, takie jak: "Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje, podejdę teraz bliżej i zerwę z ciebie majtki, biorę ją na blacie, robię rzeczy po***ane" – mówili autorzy apelu na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta RP? Anna i Adam Weber w apelu do Prezydenta RP

Wideo opublikowane przez małżeństwo zebrało reakcje od innych gwiazd showbiznesu. "Tata się podpisuje" – napisał w komentarzu Michał Wiśniewski. "Bardzo ważne słowa" – poparła Anna Rusowicz.

Marcin Przydacz o występie Skolima w Juracie

Druga strona nareszcie odpowiedziała. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, był gościem piątkowego wydania programu "Graffiti", w którym Marcin Fijołek zszedł na temat koncertu Skolima w Juracie. Polityk – zapytany o to, czy zna repertuar wzbudzającego kontrowersje muzyka – odpowiedział: "Nie jest to muzyka, którą akurat lubię, ale to nie jest wydarzenie dla mnie".

REKLAMA

– To ma być zabawa. Poetyka artystów często jest zupełnie inna niż moja wrażliwość. (...) Nie możemy też zamykać oczu. Młodzi ludzie lubią muzykę rozrywkową i być może lekko pikantną. Te cytaty nie są przesadnie wulgarne. Na różnego rodzaju imprezach słyszałem naprawdę dużo dalej idące teksty – stwierdził Przydacz, wspominając wcześniej m.in. wydarzenie na Campusie Polska Rafała Trzaskowskiego, gdzie skandowano hasła "J***ć PiS".

– Na pewno to nie jest zbliżone do tego poziomu wulgarności, jaki jest obecny w środowiskach lewicowo-liberalnych – zaznaczył przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, podkreślając, że w Juracie raczej nie dojdzie do "gorszących scen".

Management Skolima też zabrał głos ws. koncertu u prezydenta Karola Nawrockiego

Wojciech Woner z Amber Music & Sport Management, który ma pod swoimi skrzydłami Skolima, udzielił wywiadu portalowi Plejada. – Czy Kancelaria Prezydenta zrezygnowała z nas? Jak widać, zazdrość ludzka w tym kraju jest tak duża, że jakaś niewielka część społeczeństwa nie może poradzić sobie z sukcesami artysty – powiedział przedstawiciel króla "polskiego latino", podkreślając, że "dla nas to nie jest żaden koncert polityczny". – Jest to głos większości narodu i proszę to uszanować. (...) My robimy swoje i nie oglądamy się na innych. I to samo polecamy innym – skwitował Woner.