Donald Tusk nie gryzł się w język ws. Karola Nawrockiego podczas wystąpienia na Campus Polska Przyszłości Fot. zrzut ekranu / youtube.com / Campus Polska Przyszłości

W piątek Donald Tusk gościł na wydarzeniu Campus Polska Przyszłości. Podczas swojego wystąpienia postanowił zastosować dość wyraźną aluzję do najbardziej znamiennych afer związanych z prezydentem Karolem Nawrockim.

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W Olsztynie odbywa się właśnie coroczne wydarzenie Campus Polska Przyszłości. To zainicjowany przez Rafała Trzaskowskiego festiwal, który przewiduje liczne spotkania, debaty i warsztaty z udziałem polityków, ekspertów oraz aktywistów. Jego celem ma być zaangażowanie młodzieży w życie polityczne i społeczne. Wśród gości trwającego pięć dni wydarzenia są m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek czy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W wydarzeniu miała wziąć udział także Barbara Mróz-Gorgoń, jednak po ostatnim skandalu wokół "Polaków portret własny", który skończyła się dymisją, organizatorzy odwołali jej wystąpienie. W piątek 28 sierpnia na wydarzeniu pojawił się jednak premier Donald Tusk.

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Donald Tusk na Campus Polska Przyszłości ewidentnie pił do prezydenta

Donald Tusk podczas swojego wystąpienia na Campus Polska Przyszłości opowiadał między innymi o tym, że aktualnie na świecie – w tym w Europie, w USA i w Polsce – dzieje się coś "fundamentalnie złego". Szef rządu zwrócił uwagę na konieczność stawienia czoła tym zjawiskom.

– Skoro mamy to poczucie, to musimy także z siebie wszyscy wydobyć nie tylko te nasze najlepsze cechy, ale nie możemy uznać, że jak ktoś bije na odlew, wymachuje pięścią, jest brutalny i wulgarny w języku, w zachowaniach, to nie mamy szansy w konfrontacji z nim stanąć po stronie słabego – wskazywał premier. Po chwili przeszedł już jednak do swojej mocnej aluzji, odnosząc się do standardów panujących według niego w polityce.

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– Ja nigdy się nie zgodzę z tym przekonaniem, że w polityce liczy się wyłącznie siła, skuteczność i cwaniactwo. Nie zgodzę się z tym, że jak ktoś jest silny, to może wyłudzić od kogoś bezradnego, starego mieszkanie, ktoś może machać pięścią i straszyć dziennikarza. Nie zgodzę się z tym, że państwo organizuje się niczym mafia po to, żeby w świetle dnia, bez żadnego wstydu okradać własny naród, własne państwo – zaznaczył premier, ewidentnie pijąc do dwóch szczególnych spraw wokół Karola Nawrockiego, które były szeroko nagłaśniane przez media swego czasu.

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Sprawa mieszkania i ostre spięcie z dziennikarzem

Pierwsza z sytuacji dotyczy mieszkania, które pan Jerzy sprzedał Karolowi Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę. Media nagłośniły tę sprawę w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, wskazując m.in., że starszy mężczyzna ostatecznie trafił do Domu Pomocy Społecznej, a Karol Nawrocki nie wykazywał zainteresowania jego stanem.

Druga sprawa, do której nawiązuje Tusk, to ostre spięcie Nawrockiego z reporterem TVN24 z marca bieżącego roku. Sytuacja miała miejsce, kiedy po skończonej konferencji reporter zapytał Nawrockiego, czy politykowi "już nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem". W reakcji na to pytanie Karol Nawrocki nerwowo zawrócił na scenę i zaczął ostro odpowiadać w stronę dziennikarza. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – mówił intensywnie gestykulując, a nagranie z tego incydentu obiegło później media.