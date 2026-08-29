Nagranie z koncertu Skolima w Juracie obiegło sieć. Rodzice apelowali o odwołanie występu Fot. YouTube / Skolim; Facebook / Karol Nawrocki – popieramy. Montaż: naTemat

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z występu Skolima, któremu sprzeciwiło się wielu rodziców i polskich artystów. Wideo z imprezy w Juracie, którą zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP, pokazuje, że w wydarzeniu wzięło udział wiele młodych osób, choć nie są to tłumy na miarę stadionowego koncertu.

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Wydarzenie o nazwie "Przyszłość.pl", które odbywa się w dniach 29–30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie, wywołało sporą burzę w sieci jeszcze zanim na dobre się rozpoczęło. Karol Nawrocki postanowił zaskarbić sobie sympatię młodych ludzi, zapraszając polskiego "króla latino", Skolima, na imprezę przeznaczoną dla 800 osób w wieku od 18 do 26 lat.

Kancelaria Prezydenta pokazała, jak młodzi bawią się podczas koncertu Skolima w Juracie

Gdy media obiegła informacja o udziale autora przebojów "Wyglądasz idealnie" i "Palermo" w nadmorskim wydarzeniu, rodzice, którzy uważają, że słowa w piosenkach artysty mogą demoralizować młodzież, wystosowali mocny apel.

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– Wierzymy, że dzieciństwo zasługuje na piękno, a nie na bylejakość. (...) Dlatego łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, a na nich młodzi ludzie, a nawet kilkuletnie dzieci, śpiewają teksty piosenek, takie jak: "Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje" – takie słowa padły w nagraniu Anny i Adama Weberów, twórców aplikacji Pomelody.

W sobotę (29 sierpnia) oficjalny profil Kancelarii Prezydenta na X (dawnym Twitterze) opublikował krótkie wideo ze wspomnianego występu Skolima. Pod sceną zebrało się wiele młodych osób, które z uśmiechem na ustach wsłuchiwały się w muzykę twórcy reggaetonu. Na drugim planie widzimy molo w Juracie i 35-metrową wieżę "Panorama" wzniesioną w 2002 roku na terenie rezydencji prezydenta na Półwyspie Helskim.

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"Skolim już na scenie w Juracie! Startujemy z Przyszłość.pl" – czytamy w opisie na X. Pod nagraniem nie brakuje entuzjastycznych głosów. "Wszystkiego dobrego, Skolimek. Miej głęboko w poważaniu to, co ci zazdrośni pseudoartyści piszą"; "Miłej zabawy"; "Ale tłum" – skomentowali internauci. Nie zawsze jednak było tak kolorowo. W przeszłości muzyk podpadł swoim wiernym fanom.

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Warto dodać, że Skolim wszedł na juracką scenę w ortezie na nodze. W połowie sierpnia muzyk spadł ze sceny podczas koncertu w Rewalu. Uszkodził wówczas więzozrost przedni i doznał skręcenia stawu skokowego.

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Przed rozpoczęciem wydarzenia Wojciech Woner z Amber Music & Sport Management, który ma pod swoimi skrzydłami Skolima, udzielił wywiadu portalowi Plejada. Odpowiedział na krytykę skierowaną do organizatorów eventu. – Czy Kancelaria Prezydenta zrezygnowała z nas? Jak widać, zazdrość ludzka w tym kraju jest tak duża, że jakaś niewielka część społeczeństwa nie może poradzić sobie z sukcesami artysty – powiedział przedstawiciel króla "polskiego latino", podkreślając, że "dla nas to nie jest żaden koncert polityczny".

– Jest to głos większości narodu i proszę to uszanować. (...) My robimy swoje i nie oglądamy się na innych. I to samo polecamy innym – skwitował Woner.